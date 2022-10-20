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馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

▲▼ 馬來西亞布城首相辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞布城首相辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞選舉委員會20日上午10時召開特別會議，討論大選日程。選舉委員會主席沙勒（Abdul Ghani Salleh）表示，第15屆全國大選提名日為11月5日，投票日為11月19日，競選期14天。

今年約有2100萬名馬來西亞人有投票權，選出下議院222席議員，贏得簡單多數（112個席次）的政黨或聯盟將組成下一屆政府。

▲▼ 馬來西亞11月19日國會大選。（圖／路透）

▲今年約有2100萬名馬來西亞人有投票權。（圖／路透）

分析指出，因反對派處於混亂之中，加上選民對政治冷感、持續的雨季，此次選舉巫統（UMNO）可能佔有優勢，且在經濟不穩定時期，選民對巫統較為熟悉，這也利於該黨。除了222個國會議席之外，此次大選也將選出116個州議席人民代議士。

▲馬來西亞新任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞現任首相依斯邁沙比利。（圖／達志影像／美聯社）

首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）於本月10日宣布解散國會，提前舉行大選，稱大選將結束持續多年的政治不穩定。

自2018年大選以來，馬來西亞換了3任首相。2018年，反對派在當年大選中勝出，創下馬來西亞史上首次政黨輪替，因為執政60多年巫統面臨貪腐指控。然而反對派聯盟在短短22個月內，就因內鬥分崩離析，巫統重新掌權。

▲▼ 馬來西亞11月19日國會大選。（圖／達志影像／美聯社）

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