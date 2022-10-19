印度毒藥水風波擴大！印尼99童「急性腎衰竭」死亡　WHO介入調查

▲印尼有99名兒童因急性腎衰竭而死，當局懷疑相關病例與印度的咳嗽藥水有關。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼近來有大批兒童疑因服用受污染的印度咳嗽藥水後出現腎衰竭症狀，印尼衛生部證實，截至18日，官員們已經發現了206宗相關病例，其中有99名兒童死亡。

據路透社報導，印尼衛生部發言人穆罕默德（Muhammad Syahril）表示，截至18日，當地已出現206宗兒童急性腎損傷的病例，其中有99人死亡。衛生部官員西提（Siti Nadia Tarmizi）指出，病患的年齡多數落在5歲以下，但當局目前仍無法確定致病的原因。

印尼兒科醫師協會（IDAI）此前發現，當地自年初開始就出現大批五到十幾歲的兒童與青少年出現急性腎衰竭，兒童保護委員會（KPAI）隨後也在10月13日指出，兒童頻繁出現急性腎衰竭的病例應與進口自印度的咳嗽藥水有關，敦促政府停止從印度進口這款咳嗽藥。

西非甘比亞日前也有69名兒童因服用印度生產的感冒糖漿後，出現急性腎損傷後死亡。不過印尼政府表示，當地的死亡病例與甘比亞無關，因為甘比亞受污染的印度感冒糖漿未在印尼註冊出售。

目前印尼的衛生部已成立一個專家小組，對兒童急性腎損傷病例激增一事展開調查。這個小組的成員由衛生部、IDAI和世界衛生組織（WHO）的代表組成，而衛生部也將與正在調查甘比亞病例的WHO專家進行討論。

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