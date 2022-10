▲清真寺巨大圓頂在被大火吞噬後,先是朝向一側傾斜,接著倒塌。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印尼雅加達北部賈米清真寺(Jami Mosque)19日下午發生大火,可見巨大圓頂竄出熊熊烈焰,隨後倒塌,濃濃黑煙竄向天空。已知清真寺當時正在進行整修工程,所幸整起事件無人傷亡。

Footage shows the dome of the Grand Mosque of the Islamic Center collapses due to a fire in Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/TU82JXnbtM