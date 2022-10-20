「無色彩虹」公益拍賣　陳芳語、林辰唏邀大眾下架標籤

▲陳芳語Kimberley、林辰唏號召下架標籤，為無色彩虹設計T恤。

圖、文／Yahoo提供

為促進社會更多的對話與理解、消弭歧視，打造沒有汙名與標籤的「無碼世界」，吉立亞醫藥(Gilead)、臺灣同志遊行攜手Yahoo奇摩拍賣於10月20日至10月29日舉辦「無色彩虹 下架標籤拍賣會」活動，邀請實力歌手陳芳語Kimberley、入圍本屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角的林辰唏及多位網紅，以個人親身經歷，分享專屬「標籤」故事，本次競標所得將全數捐予臺灣同志遊行活動主辦單位彩虹公民行動協會，一同推進多元共融的友善社會。

不當「甜美偶像」，我要擁有自己的聲音！勇於為平權發聲的陳芳語Kimberley為響應「無色彩虹 下架標籤拍賣會」活動，特別分享當年15歲出道時，曾被設定作為「甜美偶像」在大眾面前，為了符合當時市場對年輕女性歌手的期待，失去表達自己穿著、音樂、甚至說話聲調的自主權。如今已擁有更多自主掌握和突破的她，宣告拍賣「甜美偶像」標籤，更親自設計代表真實自我的無色彩虹T恤，鼓勵不分男女性別，都應擁有自我態度，隨時展現自在樣貌，表達真實聲音。

以《第一次遇見花香的那刻》中女同志一角入圍本屆金鐘獎的林辰唏，表示劇中角色對婚姻生活、性向的掙扎挑戰，都是不少人可能遇到的難題，而自己真實生活中也曾因外界賦予各種標籤而經歷風雨。她特別以：我就是我自己，無須是「你以為的我」為題，透過拍賣下架標籤，邀請每個人誠實面對自己，開放接納不同聲音。