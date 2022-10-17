　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者

▲▼更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者。（圖／阿凱提供）

▲更生人阿凱邀集各界力量募到123箱民生物資送上武界部落，關懷弱勢家庭及獨居老人。（圖／阿凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

無私的愛讓更生力量更強大！更生人阿凱（張登凱）在東森集團總裁王令麟協助下，順利復歸社會，因此發願長期做公益，幫助更多需要幫助的人。阿凱這個周末身體力行募集123箱愛心物資，於10/15(六)偕同南投縣埔里「神奇教會」伍約章牧師將物資送上南投縣武界教會，幫助當地獨居老人、單親家庭及低收入戶和失學無依的孩童，再度展現更生人蛻變重生後的滿滿正能量。

▲▼更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱與友人一起組成正能量小隊，大家有錢出錢、有力出力，齊力將物資送上武界部落。

▲▼更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者。（圖／阿凱提供）

阿凱今年初領到人生第一筆年終獎金後，立即前往新北烏來捐款給當地教會並送物資給弱勢家庭，無私善舉感動身邊同事及友人，還組織了「正能量小隊」。長期參與正向團體做善事，也讓他的生命有了前進的方向並樂在其中。10月中旬阿凱再度當主揪，邀集平時一同做公益的正能量小隊成員、熊媽媽買菜網及東森購物網同仁與業界廠商等人的力量，募集了包含餅乾、罐頭、鹽糖醬油等民生必需品共123箱後，眾人齊力將物資送上南投武界教會。

透過實地走訪武界部落，了解弱勢家庭及獨居長者需求後，也讓眾人更有動力投入公益送愛行動。阿凱表示：「我們身體力行送物資前往部落，也只能提供短暫的幫助，希望社會能夠多多關注弱勢需求，給予更多長期的援助」。

▲▼更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者。（圖／阿凱提供）

▲更生人阿凱感念王令麟的大力協助而能賦歸社會，因此發願要效法王令麟的精神，積極做公益。

年少時阿凱因毒入獄，判刑長達17年，在獄中苦讀考照，改正向善的決心獲東森集團總裁王令麟肯定，主動安排阿凱出獄後進入熊媽媽買菜網就職，感念受到王令麟的大力相挺，才能讓他無縫接軌順利回歸社會，有了穩定的工作及生活，甚至有能力照顧家人，讓阿凱發願要效法王令麟的精神，終身做公益回饋社會。

▲▼更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者。（圖／阿凱提供）

▲重生效應一書出版後獲得各界關注，目前持續巡迴舉辦新書分享會，希望讓各界了解，更生人也能成為對社會有貢獻的人。

阿凱參與的《重生效應》一書出版後，也獲得王令麟支持，並以最成功的更生人企業家身分撰寫序，勉勵更生人不要放棄希望，因而獲得各界對更生人議題的關注，了解更生人若能順利回歸社會展開新生活，將是一股安定社會的力量。《重生效應》巡迴新書分享會，阿凱也都親自到場分享更生人賦歸社會的經驗與喜悅，他承諾未來會將部分書籍版稅捐給台北更保總會幫助更生人，也希望更多人了解，只要有機會，更生人也能成為對社會有貢獻的人。

《重生效應》簽書會最終場（金石堂公館汀洲店）
時間：10／29（六）下午14:00～16:00
地址：台北市中正區汀州路三段184號
主講作者：何金樹、林孟偉、錢柏均、張登凱

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／黃義交墜樓亡　黃珊珊錯愕發聲
U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽
快訊／黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過
黃義交墜樓亡！蔡正元震驚連3問「怎麼啦？」下午道謝訊息曝
黃義交墜樓亡　警調監視器還原最後身影
黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情
黃義交墜樓亡！從政事蹟總回顧　5連霸立委夢被林佳龍卡斷
前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者

「義交兄，解脫了」　宋楚瑜文膽：一切愛與恨盡歸塵與土

普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

富邦人壽攜手悍將、勇士愛地球　5千顆廢瓶蓋變身藝術創作

韓論壇瘋傳「大公司李姓男偶像被包養、吸毒」！　網憂牽連無辜

台船全球首場中英文FROSIO考試　學員96.7%過關、落實風電人才培育

U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽

離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

快訊／黃珊珊錯愕黃義交墜樓亡　「前輩的關心仍常在我心」

快訊／前立委黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過

前立委黃義交墜樓亡！蔡正元震驚連3問「怎麼啦？」下午道謝訊息曝

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

公益熱門新聞

更生人阿凱募百箱物資送愛上武界

國泰世華銀行基金會送愛偏鄉19年

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

全台第一位英國認證「視障咖啡師」身障者爭取多元機會

樂敦護眼發起「看見的美好（Joy of Seeing）計畫」！盡心力保住孩童視力健康

30年最大血荒！東森新媒體號召捐血

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

大腦迷宮：你所未知的腦內風暴

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

高雄君綺診所「捐贈20萬元」協助牧愛生命協會守護生命

疫情漲10%！超市零錢捐每月破130萬

東竹國小推動親師生早餐時光

東森爸爸化身聖誕老公公送愛心

422地球日　「集食送愛」助貧童

更多熱門

相關新聞

金萌獎人氣獎戰況激烈　投票也能抽千元好物

金萌獎人氣獎戰況激烈　投票也能抽千元好物

東森寵物雲主辦「2022金萌獎」廣邀網友投票！本次會選出最佳人氣獎12名，獲得精美禮包，還能成為生活誌封面人物，獎品總價值超過16萬！網友參與也能拿好禮，將抽出40名幸運兒送豐富好禮！每人每日可投3票，分享參賽者的投票頁面至臉書或Line還能再多3票，只要投票就有總價值超過4000元的禮品等你來拿！

鵝香送暖！「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

鵝香送暖！「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

《甦活人生》10月號報導更生熱舞大賽

《甦活人生》10月號報導更生熱舞大賽

台南毛小孩公益音樂會市集週日登場

台南毛小孩公益音樂會市集週日登場

頂新和德「食公益」捐助名單出爐「外送方案」入選！

頂新和德「食公益」捐助名單出爐「外送方案」入選！

關鍵字：

公益愛心雲更生人阿凱張登凱武界王令麟公益更保雲

讀者迴響

熱門新聞

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面