更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者

▲更生人阿凱邀集各界力量募到123箱民生物資送上武界部落，關懷弱勢家庭及獨居老人。（圖／阿凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

無私的愛讓更生力量更強大！更生人阿凱（張登凱）在東森集團總裁王令麟協助下，順利復歸社會，因此發願長期做公益，幫助更多需要幫助的人。阿凱這個周末身體力行募集123箱愛心物資，於10/15(六)偕同南投縣埔里「神奇教會」伍約章牧師將物資送上南投縣武界教會，幫助當地獨居老人、單親家庭及低收入戶和失學無依的孩童，再度展現更生人蛻變重生後的滿滿正能量。

▲▼阿凱與友人一起組成正能量小隊，大家有錢出錢、有力出力，齊力將物資送上武界部落。

阿凱今年初領到人生第一筆年終獎金後，立即前往新北烏來捐款給當地教會並送物資給弱勢家庭，無私善舉感動身邊同事及友人，還組織了「正能量小隊」。長期參與正向團體做善事，也讓他的生命有了前進的方向並樂在其中。10月中旬阿凱再度當主揪，邀集平時一同做公益的正能量小隊成員、熊媽媽買菜網及東森購物網同仁與業界廠商等人的力量，募集了包含餅乾、罐頭、鹽糖醬油等民生必需品共123箱後，眾人齊力將物資送上南投武界教會。

透過實地走訪武界部落，了解弱勢家庭及獨居長者需求後，也讓眾人更有動力投入公益送愛行動。阿凱表示：「我們身體力行送物資前往部落，也只能提供短暫的幫助，希望社會能夠多多關注弱勢需求，給予更多長期的援助」。

▲更生人阿凱感念王令麟的大力協助而能賦歸社會，因此發願要效法王令麟的精神，積極做公益。

年少時阿凱因毒入獄，判刑長達17年，在獄中苦讀考照，改正向善的決心獲東森集團總裁王令麟肯定，主動安排阿凱出獄後進入熊媽媽買菜網就職，感念受到王令麟的大力相挺，才能讓他無縫接軌順利回歸社會，有了穩定的工作及生活，甚至有能力照顧家人，讓阿凱發願要效法王令麟的精神，終身做公益回饋社會。

▲重生效應一書出版後獲得各界關注，目前持續巡迴舉辦新書分享會，希望讓各界了解，更生人也能成為對社會有貢獻的人。

阿凱參與的《重生效應》一書出版後，也獲得王令麟支持，並以最成功的更生人企業家身分撰寫序，勉勵更生人不要放棄希望，因而獲得各界對更生人議題的關注，了解更生人若能順利回歸社會展開新生活，將是一股安定社會的力量。《重生效應》巡迴新書分享會，阿凱也都親自到場分享更生人賦歸社會的經驗與喜悅，他承諾未來會將部分書籍版稅捐給台北更保總會幫助更生人，也希望更多人了解，只要有機會，更生人也能成為對社會有貢獻的人。



《重生效應》簽書會最終場（金石堂公館汀洲店）

時間：10／29（六）下午14:00～16:00

地址：台北市中正區汀州路三段184號

主講作者：何金樹、林孟偉、錢柏均、張登凱