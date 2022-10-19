日本課長娶G奶風俗孃！掏空25億來台置產全被扣　81件精品明拍賣

▲日男掏空機械公司潛逃台灣，買名錶、名牌包、住豪宅爽花7億，這些精品將拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了赴日陪酒、擁有傲人G罩杯的台籍妻子呂美智，2人合謀暗槓公款，涉嫌掏空公司25億日圓，狂買名錶、名牌包洗錢，更辦理假離婚相偕攜鉅款潛逃台灣。2018年中澤被捕後，資產遭到查扣，這些遭扣的愛馬仕、香奈兒、LV名牌包和勞力士、P.P、A.P等名表精品81件，將於明（20）日上午在高雄地檢署拍賣，引人矚目。

▲日男掏空機械公司潛逃台灣，買名錶、名牌包、住豪宅爽花7億，這些精品將拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台籍美魔女呂美智擁有傲人G罩杯，20多年前赴日發展時取名叫「千夏」，從事風俗孃工作，作風豪邁的她，也迅速成為店裡紅牌。中澤當時被呂美智迷住後，經常帶她出場，後來兩人結婚，她也教導老公一步步掏空公司，前後涉嫌掏空公司25億日圓。

▲日男掏空機械公司潛逃台灣，買名錶、名牌包、住豪宅爽花7億，這些精品將拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

中澤與呂美智2人後來先辦理離婚，攜鉅款潛逃台灣，並共同將犯罪所得用以購買名牌包包、手錶後轉售二手精品商店洗錢。在離開日本前，中澤還1次盜領公司約5億4950萬日幣（約2億台幣），並在高雄買下2000多萬的豪宅。

▲日男掏空機械公司潛逃台灣，買名錶、名牌包、住豪宅爽花7億，這些精品將拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2018年，中澤前往移民署繳納1萬元的逾期居留罰金，刑事局研判他很可能要出境逃亡，所以趕緊通知日本被害人來台製作筆錄，並向檢方申請搜索票，最後包含呂美智、呂女胞妹3嫌依《洗錢防制法》被法院依洗錢罪判刑3年8月至2年8月不等。

▲日男掏空機械公司潛逃台灣，買名錶、名牌包、住豪宅爽花7億，這些精品將拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

其中，因部分犯罪所得是以呂女胞妹黃姓女子名義購置不動產，案經日本警方尋求協緝，偵查起訴後，經法院判決成立洗錢罪，並沒收黃姓女子名下位於大昌二路套房，經台灣高雄地方檢察署依刑事訴訟法第473條囑託高雄分署拍賣，今年8月由行政執行署高雄分署以216萬5680元標出。

▲日本三協株式會社前總務課長中澤祥基（前中），涉嫌掏空公司25億日圓。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

此外，夫婦兩人遭沒入的精品多達81件，包含愛馬仕、香奈兒、LV、BV、GUCCI、Prada、Lowe2等名牌包50件，另有勞力士、香奈兒、LV、P.P、A.P、FRANCK MULLER、愛其華等15件名錶，種類多樣，琳瑯滿目，高雄地檢署將於明日上午在9時30分，在地檢署大門口，由檢察官親自主持拍賣。