幸運門號「9個6」拍賣價6000萬起跳　6萬人圍觀...報名者「0」人

▲大陸電信門號「15666666666」在拍賣網站上開價6000萬元新台幣。（圖／翻攝時代財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國聯通門號「15666666666」近日在拍賣網站上架，起拍價1366萬元人民幣（約6010萬元新台幣），引起外界關注。拍賣網站資訊顯示，這起拍賣截止日期為11月11日11時，截至目前，共有158人設置提醒，約6.1萬人圍觀，不過，下標開價的買方卻是0人。

▲手機店在門口貼出販售靚號的廣告。（圖／CFP）

《時代財經》報導，在賣號網站、號販子等渠道，價格過萬元（人民幣，下同）甚至更高的手機靚號並不鮮見。「以前賣手機靚號，利潤可以達到50%，甚至100%。」2014年以來，廖華（化名）一直在賣手機靚號，高峰期每月能賣出200個號碼，有時候賣一個號碼能賺數萬元。

手機門號帶有「111、999」等連號或「520、666」等幸運及特殊含義的號碼，在大陸業內稱為「靚號」。有像廖華這類的「號販子」，也有手機行老板專門向號販子購入在高價轉賣，形成一條「靚號產業鏈」。

▲中國聯通推出的靚號選號服務。（圖／CFP）

手機批發商阿峰（化名）透露，有靚號需求是為了提升辨識度，讓客戶有好印象，「幾年前用幾千元買的，現在估計2萬元也買不到。」靚號的來源除電信公司贈與良好往來客戶，或是大公司集體辦號，將靚號優先給管理層使用外，還有「選號網站」。

某選號網站網頁顯示，該網站是中國移動、中國電信、中國聯通的合作商，其中，一個含有「0000」的靚號標價8842元，一個尾號「22222」的靚號則叫價86250元。

▲選號網站上販售的數字連號幸運號碼。（圖／翻攝時代財經）

入行8年的廖華表示，曾以數萬元價格賣出過靚號，「只要找到目標客戶，將進價5000元或1萬元的靚號賣到5萬元都不成問題，曾有朋友將靚號賣出十幾萬元的高價。」

據了解，大陸在2016年是靚號交易的高峰期，近兩年則行情較差，廖華坦言，「2022年已經過去四分之三，只賣出一個號碼，價格是3000多元，主要是受大環境影響。」此外，隨著科技進步，一般人打電話的機率下降，也成為「靚號交易」遽減的原因之一。