蝴蝶蘭輸美遭驗退「都是阿共的錯」　陳吉仲：已有17批合格輸美





▲農委會主委陳吉仲今說明台灣蝴蝶蘭輸美最新情況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣蝴蝶蘭外銷美國，因植株檢出雜草，遭美國退櫃，衝擊每年21億產值，國民黨主席朱立倫昨（19）日在中常會痛批，農委會每天只會搞政治、選舉，遇到問題就只會說是阿共的錯。農委會主委陳吉仲今（20日）回應，經業者自主管理、加強檢疫後，已有17批合格進口到美國市場。

針對朱立倫指控，陳吉仲今（20日）出席立法院經濟委員接受詢答前回應，九月初蝴蝶蘭遭美國驗退事件發生後，經與美方溝通，美國並沒有全面禁止，只是希望我方加強國內檢疫，經過與國內122家業者加強輔導後，要求業者做好自主管理並加強抽驗比例，落實介質雜草管理，並訂定違規記點規則，若超過一定違規點數，未來一年內不得再輸出。

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陳吉仲指出，台灣蘭花產業非常強，尤其是蝴蝶蘭，美國先前同意台灣用介質方式輸出，因後來也開放中國、韓國進口，所以美國有特別加強介質檢疫，台灣業者經過加強自我管理，已經恢復輸美，問題已獲解決。

陳吉仲說，經蘭花業者自主管理、農委會加強檢疫後，從9月21日開始，有131批蝴蝶蘭輸美，目前已有17批完全合格進到美國市場，加上聖誕節即將到來，美國市場需求強勁，對後續進口很有信心。他並指出，國民黨若要瞭解更多資訊，農委會很樂意提供。

農委會於今年9月7日收到美方訊息，因輸出蝴蝶蘭介質含有雜草，無法通過檢疫，只能退運或傾銷，農委會與美方在9月21日召開緊急會議，將加強檢疫後再輸美，目前除積極輔導業者進行雜草管理外，也提高國內出口開箱查驗比例為4%，避免再遭美方退櫃。