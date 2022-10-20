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社會 社會焦點 保障人權

故意放5月大女兒在家2天「活活餓死」！21歲單親媽二審判更重

無良惡母獨留5月大女嬰在家　2天後小生命活活餓死

▲單親媽媽將5月大女嬰活活餓死。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名21歲楊姓女子，獨自照顧年僅5個月大以及1歲半的女兒，5月女嬰天生患有心室中膈缺損疾病，2019年底楊女帶大女兒出門，2天後返家，發現女嬰已無氣息，經送醫不治死亡，案經橋頭地檢署偵結，檢察官認定楊女故意遺棄無自救能力的嬰兒，依《遺棄致死》罪將楊女提起公訴，一審法院判楊女徒刑6年，高雄高分院今（20）日上午宣判，從重改判7年6月。可上訴。

檢察官起訴指出，21歲的楊女平時獨自撫養5月大的小女兒和1歲半的大女兒，母女3人居住在高雄市左營區一棟大樓內，未料，楊女明知甫滿5月的小女兒，出生即患有心室中膈缺損疾病，應定時餵食、餵藥，但楊女卻在2019年12月25日17時許，帶著大女兒離開左營住處外出後，未規律給予女嬰適當且充足的奶粉、藥物，造成女嬰脫水、飢餓、營養不良。

2019年12月27日17時53分許，亦即出門兩天後，楊女才帶著大女兒返回左營住處，發現小女兒已無呼吸心跳，女嬰在18時47分許被送醫急救，因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死死亡。

檢察官依《遺棄致死罪》將楊女提起公訴，並認為楊女已是成年人，還故意遺棄無自救力的嬰兒，建請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》將楊女加重其刑，一審橋頭地院判處楊女徒刑6年。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，仍認定楊女觸犯遺棄致死罪，但從重改判7年半，全案可上訴。

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