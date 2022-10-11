辛酸！低收單親媽欠牌照稅遭移送　菜市場打工養活6子女無力繳錢

▲桃園一名低收入單親媽媽因滯欠使用牌照稅遭移送強制執行，桃園分署評估後轉介至就業服務處提供協助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者隋昊志／綜合報導

桃園市一名獨力撫養6名子女的吳姓單親媽媽，因滯欠使用牌照稅遭移送強制執行，但調查後發現吳婦低收入戶身分，加上因接送孩子上下課無法穩定工作。法務部行政執行署桃園分署在評估過後，將吳婦轉介至桃園市府提供就業扶助，希望能讓她在習得一技之長後順利找到工作，減輕生活壓力。

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▲桃園一名低收入單親媽媽因滯欠使用牌照稅遭移送強制執行，桃園分署評估後轉介至就業服務處提供協助。（圖／記者隋昊志翻攝）



法務部行政執行署桃園分署指出，吳婦因積欠使用牌照稅達1萬6622元遭移送強制執行，桃園分署在今年8月執行吳婦在金融機構的存款，吳婦在得知存款將被強制扣繳，隨即致電桃園分署表示，產生使用牌照稅的車輛是前夫所使用，只是將車子登記在她名下，會請前夫盡速處理欠款。

吳婦表示，自己是單親媽媽，獨力撫養6名子女，其中最小的僅6歲，全家都是低收入戶，平日因為要接送小孩上下課，沒有辦法找全職工作，收入微薄，無力繳納欠款，目前孩子已有家扶中心的老師固定關懷，有幾個小孩在工讀，她目前只在菜市場打工，希望自己能有一技之長，找到穩定工作才能給小孩較好的成長環境。

桃園分署承辦人員在評估後，協助將吳婦轉介至就業服務處提供就業協助，希望能給予實質幫助。桃園分署強調，「執行有愛、公義無礙」是核心理念，但執行時除了有鐵腕的一面，也有柔情的一隅，若是在執行過程中發現需要幫助的義務人，會主動關懷訪視並提供適時幫助，協助其度過難關，也為社會帶來正向與善的循環。

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