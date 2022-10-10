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欠租1年房東要他搬家　縱火燒屋害慘鄰居！屏東男重判9年

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東一名徐姓男子因積欠1年多的房租，房東要求他搬離，他竟涉嫌在2020年3月22日清晨在租屋處的客廳內點火，火勢一度蔓延至兩邊鄰居住家，所幸消防員抵達後，迅速撲滅火勢，一審屏東地院判處他徒刑9年6月，徐男不服上訴，高雄高分院審理後，仍依放火罪判徐男徒刑9年。

判決指出，徐男向林姓房東承租屏東市一棟約60年的民宅，因積欠房租1年多，房東女兒多次收不到房租，最後連房租都不要，只要求徐男搬走，徐心生不滿，在2020年3月22日清晨6時許，在屋內客廳走道點燃棉被、衣物等易燃物後，騎乘電動車逃離，火勢快速延燒，除了燒毀徐男租的房子，還延燒到隔壁兩間房子，消防局獲報前往灌救撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡。

警方調閱監視器畫面後發現，案發前約40分鐘徐男曾經回到住處，他離開後不久火勢就快速延燒，加上消防局火場鑑定報告，排除電線走火、煮食不慎等因素，加上起火位置未發現其他發火源，因此認定火警原因是為人為點燃雜物堆、棉被所致，檢方調查後，認為徐男涉嫌重大，依放火罪嫌將他起訴。

屏東地院審理時，徐男辯稱火災時他人在市場聊天，回去時才知道家裡發生大火，辯護律師也認為火場的棉被可能是消防隊員弄到地上，但證人卻證稱起火時就看到衣物雜物堆放在地面燃燒，到場時火勢已過大而無法撲滅，只能等消防隊到來，認為徐男的辯詞不足採信，無法釐清案發前他不在屋內，法官綜合事證依放火罪重判徐男9年6個月徒刑。

徐男不服上訴，高雄高分院審理後，支持一審見解，也認為徐男蓄意縱火，但在量刑部分則改判徒刑9年。

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