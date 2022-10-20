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媽媽帶街友回家吃飯！又想收留「斷聯18年鄰居」　兒女聽到崩潰

▲▼街友,流浪。（圖／取自Pixabay）

▲媽媽曾帶街友回家吃飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

常說「助人為快樂之本」，但幫助人之前也要有防備心。一名女網友表示，媽媽非常熱心，不僅會把流浪動物帶回家照顧，偶爾還會幫忙單親媽媽帶小孩，甚至曾帶街友回家吃飯。但最近對方竟然想把斷聯18年的鄰居帶回家住，讓她覺得實在無法忍受，直呼「真的吃飽太閒」。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，媽媽現在沒有工作，除了喜歡照顧流浪貓狗之外，偶爾會在家裡當保母，大多都是幫助家境困難的單親媽媽，先前曾以一個月1.5萬包過夜的價格幫對方照顧小孩，偶爾會收不到錢，但還是幫忙照顧了1、2年。此外，媽媽還曾邀請街友回家吃飯，讓他們看傻眼。

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但沒想到的是，近來媽媽竟開始邀請別人到家裡住，對方是小時候住家附近的鄰居，中間斷聯了18年以上，不知道為何突然重新接觸，原PO和哥哥看到後都無法接受，於是拒絕了。未料，媽媽接著又說只接鄰居的小孩回家就好，對方願意月給5000元，原PO看到後氣得大罵，「不行，小孩、大人、什麼妖魔鬼怪都不行」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲媽媽想收留斷聯鄰居。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO也說明，自己4年前已經結婚，目前住在外縣市，家裡只剩下媽媽還有哥哥，經濟由哥哥一肩扛起，不過媽媽總是喜歡沒事找事做，一直為他們找麻煩，忍不住大嘆「煩+生氣」。

不少網友看到後紛紛表示，「讓媽媽去機構當志工或當照服員」、「貓狗就算了 人實在是不行」、「家裡財物、證件、印章等都要收好，媽媽很有愛心，但也要注意安全，請神容易送神難，若遇到心懷不軌的，就麻煩了」、「領養一隻狗狗給媽媽照顧吧…感覺是因為太閒了」、「引狼入室的案例非常多，媽媽真的要三思」、「把人帶回家就真的不行，現在的人對他好都當作理所當然，哪天妳不再佛心了，他就懷恨在心，母湯」。

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