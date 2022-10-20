蚊子最愛叮這種人！研究曝「皮膚氣味」是關鍵　沒嗅覺照樣找到你

▲易被蚊子叮咬，成為許多人的夢魘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國最新研究發現，一些人的皮膚會產生特定、大量且與氣味相關的化學物質，特別容易吸引蚊子叮咬。值得注意的是，即使被基因編輯過、破壞嗅覺的蚊子，仍會朝著最具吸引力的氣味飛去，顯然還有嗅覺或氣味以外的辨認方式。此發現18日被發表在科學期刊《細胞》（Cell）。

研究團隊要求64名志願者在前臂套上尼龍絲襪、捕捉皮膚氣味，接著把絲襪放入陷阱裡，然後釋出數十隻埃及斑蚊。他們進行多輪實驗後發現，最具吸引力的絲襪，招致蚊子數量是最後一名的100倍。

研究團隊也發現，吸引蚊子的人皮膚含有高濃度酸性物質，這些「油膩分子」是皮膚天然保濕層的一部分，被皮膚上的健康細菌吃掉後，也會產生氣味，不過每人分泌量不同，且無法在「不破壞皮膚健康」的狀況下除掉。

霍華德．休斯醫學研究所首席醫療官、紐約洛克菲勒大學神經學家沃莎爾（Leslie Vosshall）是研究第一作者，「如果你的皮膚擁有大量的這種物質，就會成為野餐時被（蚊子）叮咬的那個人。」這次實驗使用的是埃及斑蚊，她預期其他品種蚊子也會得到類似結果，但還需要更多研究證實。

華盛頓大學（University of Washington）神經生物學家里弗爾（Jeff Riffell）指出，這項研究能夠協助找到驅趕蚊子的新方法，或許能夠透過皮膚細菌，改變「誘蚊」氣味，但要找到擊退蚊子的方法真的不容易，因為蚊子已經演化成「精瘦又刻薄的咬人機器」。