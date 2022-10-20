雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

▲鄭家純近日推出十週年紀念《純熟》寫真集。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雞排妹（鄭家純）出道十週年推出紀念寫真《純熟》，然而近日網路上出現翻拍或掃描等檔案。對此，鄭家純19日晚間發文提醒網友不要上錯車，「你永遠不知道兄弟群的哪一個人想弄你。」

鄭家純表示，收到違法翻拍的照片或掃描檔案，不要抱持僥倖心態轉傳給別人，她過幾天會開舉報表單，讓粉絲提供「上傳外流者的個資及證據」，「方便我日後開吉，有更多善款可以捐公益」。

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▲鄭家純提醒網友別上錯車了。（圖／翻攝鄭家純臉書）

鄭家純表示，網友收到翻拍或掃描的寫真集檔案，永遠都不知道會不會被出賣，「你永遠不知道兄弟群的哪一個人想弄你。當然也是一種挑戰友誼小船堅不堅固的方式」、「只要認識這個人並有他傳來的對話紀錄就足夠」。

網友看完紛紛留言，「這個方法不錯。友誼的小船說翻就翻」、「有人光明正大看免費，還要出來說嘴」、「發飆了」、「上網太多人放，應該抓不到」、「支持友誼小船翻船，喔不，是支持檢舉」、「翻拍是不好啦！前兩天收到後打開書，尺度也沒像宣傳時說的那麼大，小失落」。

▼雞排妹鄭家純《純熟》寫真集內頁。（圖／翻攝鄭家純臉書、千巡影世提供，下同）



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