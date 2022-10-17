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坑殺醫師、企業主！雞排妹御用律師勾結仙人跳集團　展誠意拚和解

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹鄭家純的委任律師王啟任（右）涉嫌勾結賣淫集團仙人跳。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

接受過「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛的委託，以及性騷擾風波時提供相關協助，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」的王啟任，被控與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海賺逾千萬元，今年8月被檢方起訴；全案今（17）日開庭，王啟任展現誠意，在庭上對於被害人表示願意和解的態度，希望爭取脫身。

雄檢調查，集團主嫌徐智威（31歲）經營應召站，2019年就曾勾結未成年的國三少女，近期又與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，隨後徐再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局，直到其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光，經調查，受害者包括醫師、企業主等社會名流共40多人，不法所得逾千萬元。

▲▼鄭家純「純色」商城於蝦皮購物開幕。（圖／記者張一中攝）

▲雞排妹鄭家純與醫美診所糾紛時，曾找王啟任協助。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

檢、警調查發現，王啟任勾結以徐男為首的應召集團合謀詐財，由旗下女子先與男客性交易，事後徐男找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」為由，要求賠償付款，否則將提告追究，被害人為免擔負刑責、名譽掃地，均因此就範，王男則以專業律師身份出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項，此外，王啟任還以提供法律服務為由，再向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。

檢察官偵查後，以組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等罪，提起公訴，檢方認為王啟任身為律師，濫用民眾對律師專業信任，勾結不法集團，行詐騙恐嚇，牟取暴利，犯罪手法拙劣，犯後毫無悔意，請求法院從重處刑。

高雄地院今日召開準備程序庭，王啟任對於檢方起訴的詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等內容都不爭執，但否認與賣淫集團勾結，他在庭上展現誠意，表明願意與被害人和解，而出庭的被害人也都同意，雙方將再擇期召開調解庭。

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