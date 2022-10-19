柯文哲水門案爭議　黃珊珊：若時間差不合理「政府應補償」

▲黃珊珊青年政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

尼莎颱風造成台北市多處發生災情，台北市政府被質疑通知太慢，造成數台車輛泡水，但台北市長柯文哲要民眾自行負責，遭到網友連日撻伐。無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，問題在於市府有無在合理時間內通知，若通知的時間差不合理，政府應有補償措施。

黃珊珊19日上午召開青年政策記者會，針對水門事件、民眾黨立委蔡壁如論文案是否影響選情？黃珊珊表示，民調每天都有變化是很正常的事，大家不用每天將民調當股票指數來看，要先將本業做好，若只看「股票指數」將來也可能被打回原型。

針對水門爭議，黃珊珊指出，若是颱風天的話可依照SOP事先預警，但強降雨沒有類似颱風警報可先預警，今天也有討論到這類新型氣候變遷災害問題，「如果通知的時間差不合理，政府應該有補償措施；但若時間差合理到讓大家有時間移車，可能車主就要自己負責任。」

黃珊珊提及，柯文哲已於晨會指示副市長彭振聲做責任釐清，釐清後再來確定市府到底有無責任，「應回到一個合理的時間讓民眾移車，若真的時間不合理、做不到，可能政府就要做些補償。」過往郝龍斌時代也發生類似狀況，當時以停管經費做停車補償。

黃珊珊認為，可能以後也要有科技方法，例如停在堤外就能登入台北通、掃描QRcode等，讓市府知道車子在這，若有狀況就會立刻通知，不會再有沒收到簡訊等問題。