被說是「援交妹」！國中女設刑堂虐打　菸燙額頭毀她容還PO網

▲國中女不滿被說有在做援交，在KTV裡面大打出手。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆一名簡姓女國中生與多名國中友人，15日到市區KTV慶生，期間陳姓少女因不滿被簡女說有在做「援交」，當場翻臉後跟閨蜜毆打簡女，還拿菸燙手、腳及額頭，簡女母親得知後氣得提告。警方受理後已通知蕭姓少女等3人說明，全案將依涉犯傷害罪，函送少年法庭偵辦。

據悉，簡女原本是跟著到KTV幫友人慶生，該群國中生來自不同學校，同行的陳女聽聞自己被簡姓少女對外宣稱是「傳播妹」，夥同閨蜜將簡女帶到隔壁包廂毆打，還用點燃香菸的菸頭燙被害少女的手、腳跟額頭，全部過程還被拍下PO網。

從影片中可看到，長髮黑衣短褲妹連環出拳、腳踹毆打簡女，旁邊的人驚喊「OH~NO~好可怕」，但長髮黑衣短褲妹完全無視，狂罵「X妳娘」等髒話，質疑簡女「妳跟別人說妳阻止我做援交？」然後還拿香菸燙簡女的頭跟腳。

事後簡女在母親的陪同下，前往派出所報案，基隆市警察局第一分局表示，在網路上流傳的相關影片，經警方查證後通知相關人到場製作筆錄並依法辦理。警詢後依涉犯傷害罪，將蕭姓少女等3人，函送法辦。

基隆警第一分局忠二派出所所長張畯盛指出，本案被害少女已由母親陪同至派出所製作筆錄，全案訊畢後將移送少年法庭，並通知少年隊及學校介入輔導關懷。