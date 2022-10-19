挨轟假庶民　鍾競辦嗆徐定禎「剩7萬過活」：不敢把苗栗財政交給他

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挨轟假庶民　鍾東錦競辦嗆徐定禎「剩7萬過活」：不敢把苗栗財政交給他

▲▼無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團19日上午召開記者會表示，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦自稱「庶民」卻擁有上億現金，根本是「假庶民真富豪」。對此，鍾東錦競總執行長徐廷琮批評，徐定禎號稱理財專家，但27萬多元扣掉參選縣長所要繳交的20萬保證金，只剩下7萬元，「難道徐定禎只靠7萬多元過活？這樣的理財專家恐怕更讓鄉親擔心，如果把苗栗縣財政交給他，會有什麼下場。」

民進黨立法院黨團19日上午召開「苗栗拒絕炒地縣長！踢爆鍾東錦的煉金術-土地篇」記者會，會中徐定禎痛批，鍾東錦原本喊選舉是庶民對政黨要角，但財產申報一出來後，「我們發現這哪是庶民，這是假庶民真富豪，他還指責我財產申報27萬是做假，但我的資金都已經投入選戰！」徐指出，這場選戰應該改成真平民對假庶民，光是存款保險股票就快3億、土地居然高達159筆，對年輕人來說土地正義到底在哪裡。

徐廷琮19日稍早則回應，民進黨找徐定禎召開記者會，表面是要清算無黨籍鍾東錦的土地、財產，實際上卻是要拉抬徐定禎，企圖藉由國民黨的分裂在苗栗縣長選舉中獲利。

徐廷琮表示，有記者針對徐定禎的存款提出質疑，徐定禎卻說，他早在4、5月就已經把錢投入選戰，因此8月申報財產時只有27萬多元。徐廷琮開轟，徐定禎號稱理財專家，但27萬多元扣掉參選縣長所要繳交的20萬保證金，只剩下7萬元，「難道徐定禎只靠7萬多元過活，假設真是如此，這樣的理財專家恐怕更讓鄉親擔心，如果把苗栗縣財政交給他，會有什麼下場。」

另外，徐廷琮也質疑徐定禎，是誰躲在民進黨後面？是誰躲在立法委員後面？是誰利用女兒當擋箭牌？是誰虛報財產資料？是誰說自己很會理財？他認為，苗栗鄉親的眼睛是雪亮的，絕對不會被民進黨抹黑奧步給誤導，更呼籲藍軍，「團結一致支持鍾東錦，共同抵抗外來的民進黨鴨霸政權，一起和鍾東錦打贏苗栗這一仗。」

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