上億身家哪來？綠營揭鍾東錦「土地煉金術」　徐定禎批：這哪是庶民？

▲民進黨立法院黨團召開「苗栗拒絕炒地縣長！踢爆鍾東錦的煉金術-土地篇」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期各黨參選人財產申報公開，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦財力雄厚，自稱「庶民」卻擁有上億現金，土地及建物的持有數量更是不可思議，對此，民進黨團19日召開記者會質疑，鍾東錦名下包括土地159筆、建物18筆、汽車3輛、現金1億1千7百多萬、股票400多萬、保險金1億7千多萬、不含土地總財產就高達近3億，「他怎麼會是如自己所說的庶民？」

鍾東錦12日在臉書上PO文，稱這次選戰是「一場庶民與黨政要角的對決」，只要手握民意，就能對抗三黨夾擊。但翻開全台所有縣市首長的財產申報資料，能夠匹敵的少之又少。

鍾東錦財產申報當中，有159筆土地、18筆建物，以及1億1,738萬9,880元的存款，還有價值1億7,208萬4,119元的保險。此外，鍾東錦還有價值433萬3,100元的證券，以及3輛汽車（含2輛雙B轎車），以及1億3,600萬元的債務。

羅致政表示，苗栗土皇帝，在台灣社會裡，土地是非常重要的財產，今天記者會的資料都是財產申報的相關分析，絕對沒有國家機器的介入，鐘東錦光是土地就有159筆，而且根據財報，這是一個沒有投資事業的人，是如何在短期內竄升為苗栗土皇帝？

徐定禎質疑，鍾東錦原本喊選舉是庶民對政黨要角，但財產申報一出來後，「我們發現這哪是庶民，這是假庶民真富豪，他還指責我財產申報27萬是做假，但我的資金都已經投入選戰！」徐指出，這場選戰應該改成真平民對假庶民，光是存款保險股票就快3億、土地居然高達159筆，對年輕人來說土地正義到底在哪裡。

羅致政表示，鍾東錦名下包括土地159筆、建物18筆、汽車3輛、現金1億1千7百多萬、股票400多萬、保險金1億7千多萬、不含土地總財產就高達近3億，「他怎麼會是如自己所說的庶民？」

對於鍾東錦稱財產主要來自娘家，洪申翰表示，財產申報中，鐘自己所擁有的財產就高達76％，且絕大部分來自於交易而非繼承，所謂娘家財產只是一個託辭。

林楚茵表示，鍾東錦的野心不止如此，真正掌握權力的是縣市首長，都市規劃是由各級地方政府依照規定擬定，土地若要進行變更，要由縣府做決定，當議長當然不夠，他若選上苗栗縣長，那就可以把這大片土地改為住宅區、商業區或工業區使用，做到真正的點土成金。

對於質疑，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，民進黨的立委諸公，只敢躲在立法院內，利用言論免責權霸凌別人，動用4個立委聯手抄家滅族式誣衊鍾議長，尤其在國會殿堂中，羅致政這種外遇立委還敢大言不慚，只會指責別人，不敢檢討自己，根本是讓國會蒙羞。

徐廷琮批評，更何況全台各縣市長財產申報中，新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額還有1.29億元，加起來總計超過4億多元，請問民進黨的立委們，是瞎了還是故意看不到？要不要也用同樣的標準，檢討一下自己的參選人。

另外，徐廷琮反批，是誰躲在民進黨後面？是誰躲在立法委員後面？是誰利用女兒當擋箭牌？是誰虛報財產資料？是誰說自己很會理財？這些問題，不但徐定禎自己都心知肚明，苗栗鄉親的眼睛更是雪亮的，絕對不會被民進黨抹黑奧步給誤導。

徐廷琮呼籲藍軍，團結一致支持鍾東錦，共同抵抗外來的民進黨鴨霸政權，一起和鍾東錦打贏苗栗這一仗。

