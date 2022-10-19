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鍾東錦酸存款27萬「誰女兒敢嫁」　他批：有159筆土地才能娶老婆？

▲▼無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者杜冠霖／台北報導

近期各黨參選人財產申報公開，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦財力雄厚，自稱「庶民」卻擁有上億現金，土地及建物的持有數同樣驚人，鍾則反擊競選對手徐定禎，「你敢把女兒嫁給一個親家存款27萬的人嗎？」，對此，立委洪申翰19日批評，難道一定要有159 筆土地才能娶老婆嗎，「你是在瞧不起誰啊？」

鍾東錦12日在臉書上PO文，稱這次選戰是「一場庶民與黨政要角的對決」，只要手握民意，就能對抗三黨夾擊。但翻開全台所有縣市首長的財產申報資料，能夠匹敵的少之又少。

鍾東錦財產申報當中，有159筆土地、18筆建物，以及1億1,738萬9,880元的存款，還有價值1億7,208萬4,119元的保險。此外，鍾東錦還有價值433萬3,100元的證券，以及3輛汽車（含2輛雙B轎車），以及1億3,600萬元的債務。

由於其競選對手徐定禎的現金存款只有27萬多元，鍾東錦日前不僅酸徐定禎「做假」，還在造勢活動上喊話，「今天你敢把女兒嫁給一個你親家只有存款27萬的人嗎？」對此，徐定禎解釋，四月份獲得民進黨提名、確定參選後，「我的資金都已經投入選戰！僅留下家用的27萬。」

鍾東錦競選陣營19日也指出，民進黨近期不斷猛打鍾東錦的財產申報問題，但徐定禎也被挖出存款現金只有新台幣27萬餘元，這與自我設定理財專家的訴求差距甚遠，甚至還被質疑是否虛報、造假等問題，真可說是「傷敵八百、自損一千」，反讓徐定禎刻意營造的形象完全破滅。

鍾東錦也在昨天於臉書提出質疑，強調之所以執著在徐定禎與其妻子財產申報存款只有27萬，是想揭穿「綠營躲在網路與媒體背後的假面具」。他質疑，徐定禎8月31日登記參選時財產申報只有27萬多元，等於在他繳交完20萬的參選保證金後，只剩7萬現金，「除非這20萬保證金是由當天陪同的民進黨立法院黨團總召柯建銘或其他綠營要角交給你，或其他金主在背後支撐著你，不然你只能靠著跟支持群眾在現場湊錢了。」

鍾東錦指出，徐定禎兩度參選頭份鎮/市長、一次苗栗縣長、一次立法委員，現在第二度參選縣長，但夫妻兩戶頭只剩７萬，「無論靠著7萬或27萬都好，最可怕的是徐定禎看板一面一面的立、總部一間一間的開、總統級政見發表會一場一場的辦，這些錢都是哪裡來的？是賣了房子還是賣了土地？是民進黨幫忙支付的？還是有大型的金主在背後撐腰？若拿了他們的錢？以後要拿什麼來還給他們？」、「執政黨用我們的納稅錢幫他們自己選舉，總喜歡用網路霸凌的方式檢驗別人，希望民進黨能用同樣的標準檢驗你們的參選人。」

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