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【廣編】上班族有福啦！期間限定到康是美時代門市免費拿限量美味料理包

▲▼來一客,料理包,上班族,康是美,7-ELEVEN,免費。（圖／業者提供）

▲來一客料理包於康是美及7-ELEVEN火熱販售中，近日更提供免費兌換活動。

圖、文／來一客提供

超人氣新品三款「來一客料理包」透過高阻隔軟包材配合高溫高壓殺菌技術，完全不添加防腐劑就能常溫貯存，簡單加熱就能重現職人煴火精燉的美味饗宴，現於康是美及7-ELEVEN火熱販售中！為了每個和時間賽跑、在忙碌生活中認真奮鬥的妳/你，即日起至10/21號只要憑工作證就能於康是美時代門市免費兌換（地址：台北市信義區忠孝東路五段6號-市府轉運站1樓），兌換時間18：00～22：00，每天限量288份，讓來一客料理包作為下班後溫暖的療癒補給。

來一客料理包「黑胡椒豬肉」口味以台式牛排黑胡椒醬為基底，將蒜頭和洋蔥炒出辛香後，加入自磨的黑胡椒粒，經精準火候與配方慢熬，層次平衡亦不膩口；採用每隻豬只有四塊的稀有豬腱肉，佐以黑胡椒醬細細燉煮入味、口感十足。「辣燉咖哩雞」則是選用來自日本的咖哩，特別加入可可粉來提升香氣，唯有以慢火精心「燉」煮，才能將蔬菜的鮮甜和雞腿肉的香氣融合在濃濃咖哩中。「麻婆豆腐」選用品質佳的四川紅花椒及青花椒，由原料新鮮煸取花椒油，特以研製工法將花椒入油煸出香氣再行烹調，並依研製的黃金比例來增添香麻層次，舌尖上的爽感搭配滑嫩豆腐丁與白飯，每一口都是精華。

來一客料理包免除備料、長時間燉煮等繁瑣步驟，相當推薦列為居家常備的首選。即日起下班後就拿著工作證（含所有員工證、教師證、軍人證、護理證等），到康是美時代門市兌換，免費品嚐看看這一客溫暖的美味饗宴。

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