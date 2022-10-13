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他好奇「哪些兼職缺人又好賺」？　網曝1行業被低估：收入超好

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲絕大多數人都希望能有一份高薪工作。（示意圖／資料照）

記者郭卉寧／綜合報導

許多人都希望擁有高薪工作，甚至夢想達到年薪百萬。不過，就有一名網友表示，上班族平均薪資約3至4萬，即使好一點到5萬，但想達成年薪百萬的目標，就必須得兼職其他工作，這也讓他忍不住好奇：「到底有哪個兼職很缺人，又有機會賺到錢？」

原PO在PTT發文指出，現在年薪有機會達到百萬的職業，大概是機師、工程師和醫師等，而一般上班族的平均薪水大約落在3至4萬，「想到年薪百萬的等級，還要靠一個兼差來想想辦法。」

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他接著表示，之前常聽其他人說，兼差跑外送、開夾娃娃機店或開Uber，都有機會年薪百萬，但現在看來似乎沒這麼簡單，「我之前靠家教達到年薪百萬，但現在少子化的原因，家教其實也沒這麼好接了，現在到底有哪個兼職很缺人，又有機會一個月賺到3、4萬？」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲網友好奇，有沒有什麼兼職是缺人又好賺。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文發出後，網友紛紛推薦兼職選擇，「禮儀師看看」、「家教、口譯、兼職寫程式」、「裝潢師傅雖然好賺但不好接案，身邊一堆人缺案的」、「職安聽說起薪就五萬up，而且很缺，這個門檻比較低」；也有不少人認同外送員並沒有想像中好賺，「靠外送兼差的可能要很認真」、「現在熊貓跑到累死都沒有年薪百萬了」。

除此之外，還有很多網友一致推薦「水電師傅」，表示雖然工作較累，但報酬也是相當不錯，「水電感覺真的很好賺」、「水電一直都是被低估的行業，明明好賺但大家卻嫌累」、「其實水電真的蠻累的，但比起坐辦公室的收入好也是真的」、「水電師傅是一個好賺又很容易缺工的行業，轉行當水電有機會年薪百萬」。

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