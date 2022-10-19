只有16人知道？故宮要蓋空橋、玻璃入口亭　立委質疑違反文資法

▲立委批故宮的「修復及再利用計畫」要蓋玻璃入口亭等重大項目，說明會卻只有16人參加。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

立法院今（19）日召開委員會，審查有關故宮112年度預算案，其中有立委提到，故宮的修復及再利用計畫當中，提到要蓋空橋、玻璃入口亭、咖啡廳等，但這麼重大的事，舉辦2場說明會時只來了16人參加，質疑故宮只是在走程序，沒有高度重視，甚至質疑違反文資法。而故宮院長吳密察表示，是否違反文資法，會交由文資審議委員來判定。

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▲故宮計畫挑高中庭、蓋咖啡廳等。（圖／翻攝故宮網站）



今日立委林奕華、鄭正鈐等人提到，故宮先前舉辦修復及再利用計畫說明會，9/23、24兩場只來了16個人參加，不但要蓋空橋，還要在門口蓋「玻璃入口亭」，又要蓋咖啡廳，但這麼重要的事情，卻只有這麼少人知道。

林奕華批，兩場說明會的工作人員，可能都遠超過參加的人，而且據了解現場播放多達96頁的簡報，也沒有全數在網路上公開，資料都沒給清楚；而故宮當時通知公開說明會時，只通知了士林區公所和臨溪里的里辦事處，「可是關心故宮的人，難道只有士林區和臨溪里嗎？」她建議故宮應該重新舉辦說明會。

▲立委林奕華建議，說明會應該再重新舉辦。（圖／翻攝自國會頻道）

鄭正鈐也說，兩場說明會僅16人參加，感覺故宮只是走程序，不夠重視。而故宮院長吳密察反駁，事後也有收到7份書面資料意見書。

另外針對修復及再利用計畫，鄭正鈐也提到「玻璃入口亭」似乎會遮蓋建築城牆；還有另一項是會挑空、貫穿三層樓，等於會破壞建築地板等，質疑這些都可能違反文資法第34條「不得破壞古蹟，也不得遮蓋」等相關規定。

▲▼鄭正鈐質疑，故宮計畫蓋玻璃入口亭、挑高中庭、貫穿三層樓等，可能違反文資法。（圖／翻攝自國會頻道）

吳密察回應，蓋「玻璃入口亭」時保證不會拆掉城牆，因為古蹟不可以拆。但針對挑高、貫穿三層樓地板的提問，吳密察也說，「博物館建築不可能不隨著時代發展」，至於如何應對時代來擴張，也一定會碰到考驗。至於會不會違反文資法，將交由文資審議會來認定。

鄭正鈐批，院長先說古蹟不能拆，隨後又說博物館建築也要隨著時代發展，這兩種說法感覺上有衝突；而說要交由文資審議這部分，故宮應該要拿出態度，而不是高興怎麼做就寫計劃，卻把責任丟包給北市文資局，希望故宮還是要有態度。

吳密察則回應，自己絕對有拿出態度，這也是根據自己對文資法的理解來規劃；而文資審議委員會對於對歷史建築，也有專業的理解和認定，因此計畫提交後，還是會由他們來做專業的判斷。

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