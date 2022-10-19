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故宮紀念品是「中國製造」？　院長吳密察：確實不妥

▲▼立法院今日召開教育及文化委員會，審查112年度有關故宮博物院預算案，並邀請故宮博物院院長吳密察報告及備質詢。（圖／翻攝國會頻道）

▲立委范雲提到，故宮紀念品許多是「Made in China」相當不妥。（圖／翻攝國會頻道）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院的紀念品，包括最受遊客歡迎的代表文物「翠玉白菜系列」，幾乎都是Made in China！立委范雲今（19）日在立法院質詢時提到，如今國門將開放，外國觀光客來台旅遊，買回的紀念品卻是中國製造，有可能會造成混淆。

立法院今日召開教育及文化委員會，審查112年度有關故宮博物院預算案，並邀請故宮博物院院長吳密察報告及備質詢。其中范雲提到，現在走進故宮博物院的紀念品店，民眾仍然可以看見不少商品背後的標示，都還是「中國製造」，她的助理日前前往，發現可能至少4分之1、5分之1都是Made in China。

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范雲提到，這個問題其實從2009年就有立委提出，但現在13年過去居然還是沒改；而她辦公室團隊曾詢問過故宮的說法，故宮回應這些商品是承包給台灣的廠商，但台灣廠商要在中國大陸設廠製造，他們無法控管，她表示對於這樣的回應無法接受。

▲▼立法院今日召開教育及文化委員會，審查112年度有關故宮博物院預算案，並邀請故宮博物院院長吳密察報告及備質詢。（圖／翻攝國會頻道）

▲故宮博物院院長吳密察表示，未來會在合約中載明。（圖／翻攝國會頻道）

她認為，現在國門開放，外國觀光客來台灣旅遊，參觀最知名的故宮，購買紀念品回去，卻發現是Made in China，有可能會造成混亂，也對於故宮沒有全力支持台灣在地生產的廠商感到可惜。故宮作為國家級的博物館，應該要從像這樣的小事中，彰顯台灣精神、支持台灣產業。

吳密察回應，承認這確實是不太妥當，如果像國外、中國大陸遊客來台，買回去的紀念品是中國製造，也會感覺沒辦法證明自己是來台灣、買到Made in Taiwan的紀念品。而製造廠商的部分，也並非無法控管，未來會合約中載明對於製造地的要求。

范雲表示，希望故宮能盡快用方法促銷Made in China的商品，未來可以販售Made in Taiwan為主的商品。

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