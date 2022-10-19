好市多推新品「滿滿海鮮」一盒699元　網傻眼：以為是廚餘

▲好市多推出新商品「冷藏鮮魚什錦組合」，大批網友卻不買單。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）。

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）販賣許多高CP值的好物，不過近期推出一款新品「冷藏鮮魚什錦組合」，滿滿一盒海鮮看似豐盛，一盒售價699元，卻被網友狠批是「邊角海產」，還有人說像「廚餘」。

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一名網友昨（18）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品情報，一盒一公斤重的「冷藏鮮魚什錦組合」，裡面有鮭魚、黑皮刀、海鱺、軟絲、蝦仁、小貝柱、干貝等，建議拿來煮海鮮粥。

雖然看似料很多，但網友卻狠批：「不就邊角肉還賣這麼貴」、「感覺是殺完魚之後剩的東西…」、「邊角麵包很便宜，邊角海產…」、「如果是能生吃的鮮度就算了，不然真的感覺是原本就要丟的部分」、「垃圾組合？」「原來是鮮魚啊！猛一看以為是廚餘呢」、「資源回收？」「我還以為是“噴”（台語）」。

還有網友認為「好市多是不是覺得台灣人很好騙啊？國外都不會有這種東西和價格…」、「感覺像碎肉，這樣也可以賣699？」「給貓吃的生日蛋糕嗎…」、「好市多越來越棒了，根本是賣信仰的」、「那麼多種海鮮切小塊分裝，感覺細菌量爆高」。

不過，有網友表示「綜合海鮮」在國外是很常見的銷售方式，「很多西方人不喜歡吃皮、剝殼、挑刺，所以他們會買這種處理好的；而台灣人飲食習慣是吃整尾、大塊的海鮮，在我們的觀念，海鮮切小塊的價值反而會降低，但在西方會貴也是因為剝殼、去皮、切塊等工序。」

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