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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中拋文化政策牛肉：文化局預算增30％、每年發1500元藝遊券

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中19日透過臉書公布文化政策主張，強調未來將提高文化局主管預算30%，至少達到新台幣60億元，以凸顯首都台北市的文化活力與企圖心，並落實文化培力大投資的目標。

陳時中今天公布第二波文化政策，包括6大內容：其一是主張文化局主管預算增加30%，依照2023年度台北市文化局主管的預算，編列新台幣46.6億元計算，至少達到新台幣60億元；其二是在文資活化方面，除了整修空間建物，還要促成更多可多元利用的指標性文化資產，將有形與無形文化資產結合。

陳時中提出，其三是主張​系統化鼓勵各界興辦文化教育課程，提升市民學習風氣，積極扶持文化中介組織與教育機構，培養市民文化興趣；其四是透過跨域數據研究，讓文化從創作生產、市場銷售到消費各環節，都能與不同領域連結延伸，並藉由實體或行動載具，為市民進行藝文消費的紀錄與點數累積，折抵其他文化消費，如購買書籍、文創商品或觀賞演出，以及發放每年1500元「藝遊券」給6至18歲的青少年。

陳時中也說，其五是要將「企業文化責任」列入市府興辦事業回饋機制的選項，透過設計導入來支持企業轉型，以獎勵促使企業推廣社會公益與環境保護，讓企業參與政府興辦各項公共建設；其六是要整合建置首都藝文E化平台，串連官方與民間各類展演、評論與延伸探索路徑。

陳時中談及，獨特的風格，恰能顯現這座城市的品味，多元的樣貌，足以證明這座城市的深度，台北是美好的所在，透過縝密的擘劃，一起將文化走得優雅而深刻。

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