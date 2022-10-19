資策會發函主張著作權　高虹安競辦：已委請律師處理後續

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安辛辛那提博士論文爭議未落幕，資策會執行長卓政宏今（19）日表示，資策會釐清引用論文的情況後已發律師函給高虹安，依法規於發文後7日內須作說明，如果本周五或下周一未收到高虹安的說明，將依法提出訴訟主張資策會的著作權。對此，高虹安競選辨公室發言人徐千晴下午1時回應，民進黨為了選舉，各種傾國家機器之力抹黑造謠，人民都看在眼裡。

徐千晴也說，連資策會都被迫因為壓力髮夾彎改口，這點他們深感遺憾，已委請律師處理後續和資策會之法律程序，「我們也準備了相關事證資料，未來如進入法律程序會再提出」。

立法院經濟委員會19日請經濟部業務報告，立委賴瑞隆要求資策會說明該案處理情形。卓政宏表示，論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，資策會定調三點處理步驟，已發律師函給高虹安委員主張著作權，會先請高虹安說明，接著本周四將發律師函給美國辛辛那提大學，若都未獲處理，可能提起訴訟。對此，高虹安直言是政治迫害造謠。

賴瑞隆接著詢問經濟部長王美花，是否認同資策會的處理方式？王美花答詢表示，論文引用的情況經資策會釐清後，確認相關研究成果是資策會的智財權，如果要使用必須取得資策會授權，認同資策會有權力主張智財權。