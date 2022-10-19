美國在關島部署戰略轟炸機B1-B　警告北韓切勿「輕舉妄動」

▲美軍陸續調派戰略轟炸機B-1B前往關島。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近大力提高軍事挑釁頻度，甚至在中共舉行二十大之際，於昨（18）日晚間再度向海上緩衝區發射砲彈250多發，嚴重違反《九一九軍事協議》。為了嚴防北韓進行第7次核試驗，或是做出更踰矩的挑釁行為，美國向關島派遣戰略轟炸機B-1B，警告平壤當局切勿輕舉妄動。

根據《韓聯社》，時常關切全球軍情與飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今（19）日在貼文指出，美國空軍的2架戰略轟炸機B-1B已經從美國南達科塔州埃爾斯沃斯空軍基地，於世界協調時間（UTC）18日上午7時抵達關島安德森空軍基地。

「飛機守望」在貼文內表示，「因北韓造成區域情勢緊張之際，B-1B戰略轟炸機已經展開新的『轟炸機特遣隊』（BTF）部署行動」，該則貼文同時分享2架B-1B戰略轟炸戰機的軌跡圖，從美國劃過太平洋來到關島。

USAF B-1Bs HORDE11 & 12 departed Ellsworth AFB, South Dakota and arrived into Andersen AFB, Guam around 07:00 UTC today, starting a new Bomber Task Force deployment amid heightening tensions with North Korea. pic.twitter.com/f0aCGrvzS1 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) October 18, 2022

報導分析，B-1B與B-52、B-2同時被稱為美國的「3大戰略轟炸機」，如今美軍決定將B-1B調派至關島，此舉被解讀是美軍向北韓所發出的強烈警告訊息，盼完成第7次核試驗事前準備工作的北韓切勿輕舉妄動。

關島距離韓半島（朝鮮半島）的飛行時間僅約2個小時，今年6月北韓被偵測到正進行第7次核試的事前準備工作時，美國就曾派遣B-1B前往關島，而一旦北韓執意強行第7次核試，B-1B是美國第一批在韓半島部署的戰略資產。

據悉，美國將從10月底與南韓進行聯合空中訓練，其中美軍將派出最先進的F-35B匿蹤戰機，雙方軍演規模共計250餘架。

另外，「飛機守望」在之後更新的貼文作補充，表示第一批的B-1B戰機抵達關島後，更多的戰機仍在路上；而美國E-3B空中預警機則在南韓西海（黃海）的上空執行任務。