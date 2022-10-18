麥寮外海越南貨輪4人落海　3人斷手腳獲救大副失蹤...黑鷹搜救中

▲麥寮外海傳越南籍貨輪4名船員落海，3人斷手腳1人下落不明。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪昨（17）日傍晚驚傳有4名船員落海，其中3人傷勢嚴重，有2人斷腿、1人斷手，3人被救起後送往高雄阮綜合醫院急救，另有一名大副下落不明，空勤直升機今天也擴大搜尋中。

航港局中部航務中心表示，17日傍晚接獲通報，一艘越南籍貨輪VIMC SUNRISE，在麥寮西方7浬處海域下錨作業時，船上有4名越南籍船員落海，船方趕緊拋擲救生圈，救起其中3人，但有2人斷腳、1人斷手，另外有一名大副失蹤，請求救援。

海巡署獲報即通報布袋海巡隊兩艘巡防艇、海巡署艦隊分署金門艦也出海救援；另中部分署及第五巡防區成立應變中心，通報空勤總隊及國搜中心申請直升機支援搜救。空勤總隊直升機也從台中清泉崗機場起飛前往搶救，但因風力高達8至9級、強陣風11級，浪高5公尺以上，均無功而返。由於海象不佳，船隻從原本要停靠麥寮，後又改到安平，最後終於在高雄港停泊成功，將受傷船員送醫。

航港局中部航務中心指出，貨輪在今天清晨6點30分停泊在高雄港120號碼頭，隨後受傷3人被緊急送往阮綜合醫院救治。至於失蹤的大副至今仍下落未明，空勤黑鷹直升機持續搜尋中。