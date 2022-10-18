寶寶10個月僅7.4公斤！　父母查監視器竟發現「女傭偷下藥」

▲兒子比同齡兒瘦小，父母查監視器才發現是女傭偷下藥。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一對夫妻因工作忙碌，請來一名緬甸籍的女傭來照顧不滿一歲的兒子，後來因為兒子的體重數個月未增加，甚至比同齡人都還要瘦小，疑惑之下開啟監視器察看，結果發現竟是女傭偷偷在兒子的奶粉裡下藥。

根據《中國報》報導，新加坡一對林姓夫妻在2021年8月聘請來自緬甸的27歲女傭盧思雅，來照顧當時快3個月大的兒子。林先生表示，他和太太因為工作繁忙，所以就在兒子的房間、客廳和廚房安裝了監視器，方便不在家時也能掌握兒子的狀況，結果去年12月就發現女傭竟出手毆打兒子。

林先生說，他們去年12月無意間透過監視器發現，兒子在半夜三點多醒來哭鬧時，盧思雅竟在抱起來之前，猛力的拍打了兒子的頭部。夫妻倆事後找到她問話後，僅告知她一切以照顧小孩為主，不用做家事，但請好好善待孩子，豈料在大約兩個月後，又發現她粗魯拉扯兒子的手臂。

接著林先生注意到，兒子自2021年6月出生後每個月體重都有穩定增加，但在今年3、4月後卻突然停滯，開始變得比同齡人都還要瘦小，約9、10個月大時體重才7.4公斤，而女傭也說孩子飲食沒有問題，這又讓他心生懷疑，所以再度查看監視器畫面，想了解兒子日常飲食狀況。

沒想到卻讓他看見，女傭在替兒子泡奶粉時，竟偷偷加入不明藥丸，再繼續餵兒子喝，夫妻倆氣得立刻報警處理。警方最後在女傭的房間內搜出超過100顆藥丸，林姓夫妻說，他們知道女傭有很多藥，但原本只是以為只是她自己不舒服時吃，沒想到竟用在自己兒子身上。

盧思雅則說，自己確實曾給孩子吃過幾次普拿疼，還有來自緬甸的藥丸，這麼做只是想讓孩子能增加胃口，也沒有常常這樣做。目前盧思雅已經被警方帶走，並安排住回仲介所，詳細情形仍在調查當中。

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