蘋果不敢說的真相！　一圖看懂「舊款iPad」也變貴

▲蘋果最新iPad Pro。（圖／取自蘋果）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果昨（18）日無預警將M2版iPad Pro、入門款第10代iPad以及有Apple TV 4K等眾多新品上架，讓不少果粉驚喜，但價格卻出現驚人漲幅，M2版2TB的iPad Pro比舊代貴了7650元，除了新機變貴，竟連舊款的價格都被默默調漲。

M2版iPad Pro價格上有明顯調漲，每款都漲價3000元以上，11吋WiFi版、11吋WiFi+行動網路版、12.9吋WiFi版，三種機型的2TB版本皆比前一代貴上7400元，漲最多的則是12.9吋WiFii+行動網路版的2TB機型，比前代貴了7650元。

▲▼iPad Pro價格比較。（圖／記者崔子柔製）



入門款的iPad 10價格也較前代調漲，WiFi版或WiFi+行動網路版的64GB機型都上漲4000元，256GB更比舊款貴4500元。

▲iPad9、iPad10價格。（圖／記者崔子柔製）



通常舊款會在新款推出後降價，但官網上iPad 9的價格竟然是調漲，WiFi版64GB、256GB皆調漲400元，WiFi+行動網路版64GB、256GB則調漲1400元。iPad Air 5也是各機型全面調漲2000元。

▲▼iPad9新舊價格（上）、iPad Air 5新舊價格（下）。（圖／記者崔子柔製）



iPad mini 6的漲幅從2000元至3000元不等，最高級的WiFi+行動網路版256GB從23900元漲到26900元，晚買竟然要多花3千元。不少人使用iPad會搭配的Apple Pencil，這次也跟著漲價，第一代和第二代的新價格分為別3290元、4390元，皆比原先價格上漲200元。

▼iPad mini6價格比較。（圖／記者崔子柔製）

