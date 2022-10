邊境驚現92名「全裸難民」希臘怒了　聯合國要求調查

▲難民全身被扒光,被迫全裸渡河。(圖/翻攝Notis Mitarachi推特)

記者柯沛辰/綜合報導

希臘警方15日在鄰近土耳其的邊境地區發現92名全裸難民,痛斥土耳其對待難民的方式根本是「文明的恥辱」。對此,土耳其反駁,這是希臘的假新聞。不過,希臘強調難民證詞言之鑿鑿,聯合國難民署也要求緊急調查。

綜合外媒報導,希臘警方表示,根據這些難民的證詞,有3輛土耳其軍車把他們載到兩國交界,並命令他們在上船前脫掉所有衣物、留下所有隨身物品,再渡過艾佛羅斯河(Evros River)進入到希臘境內,其中不乏兒童。

希臘移民部長瑪他拉奇(Notis Mitarachi)15日在推特上痛斥,土耳其對待難民的行徑是「文明的恥辱」。不過,土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)否認有任何責任,還呼籲希臘停止毫無根據的虛假指控,並譏諷「希臘的假新聞機器又開始運作了!」

歐洲國際邊界管理署(Frontex)指出,從曝光影像中可見,有一些難民受傷了,目前已與希臘當局合作調查,並提供衣服、食物及醫療救助。根據《衛報》報導,接下來幾天,92人將被陸續轉送至希臘奧雷斯蒂亞達(Orestiada)附近的接待及身分識別中心。

對此,聯合國難民署表示,92位難民的報導與新聞照片令人震驚與痛心,也對這種殘忍和有辱人格的待遇表示譴責,呼籲應盡快就此事進行全面調查。

希臘和土耳其近來關係緊張,軍事衝突的可能性不斷升溫,如今又因92位裸身難民相互指控,引發西方憂慮。

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.



We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.