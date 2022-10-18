邊境驚現92名「全裸難民」希臘怒了　聯合國要求調查

▲難民全身被扒光，被迫全裸渡河。（圖／翻攝Notis Mitarachi推特）

記者柯沛辰／綜合報導

希臘警方15日在鄰近土耳其的邊境地區發現92名全裸難民，痛斥土耳其對待難民的方式根本是「文明的恥辱」。對此，土耳其反駁，這是希臘的假新聞。不過，希臘強調難民證詞言之鑿鑿，聯合國難民署也要求緊急調查。

綜合外媒報導，希臘警方表示，根據這些難民的證詞，有3輛土耳其軍車把他們載到兩國交界，並命令他們在上船前脫掉所有衣物、留下所有隨身物品，再渡過艾佛羅斯河（Evros River）進入到希臘境內，其中不乏兒童。

希臘移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）15日在推特上痛斥，土耳其對待難民的行徑是「文明的恥辱」。不過，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）否認有任何責任，還呼籲希臘停止毫無根據的虛假指控，並譏諷「希臘的假新聞機器又開始運作了！」

歐洲國際邊界管理署（Frontex）指出，從曝光影像中可見，有一些難民受傷了，目前已與希臘當局合作調查，並提供衣服、食物及醫療救助。根據《衛報》報導，接下來幾天，92人將被陸續轉送至希臘奧雷斯蒂亞達（Orestiada）附近的接待及身分識別中心。

對此，聯合國難民署表示，92位難民的報導與新聞照片令人震驚與痛心，也對這種殘忍和有辱人格的待遇表示譴責，呼籲應盡快就此事進行全面調查。

希臘和土耳其近來關係緊張，軍事衝突的可能性不斷升溫，如今又因92位裸身難民相互指控，引發西方憂慮。

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.



We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 16, 2022

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