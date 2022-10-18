首回應警大論文「沒問題」　侯友宜納悶：4年前說過一次又拿出來

▲侯友宜 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍上月猛打對手侯友宜的警大博士論文，雙方陣營因「警大聲明」隔空叫陣許久，最後林的陣營告發侯選辦執行長張其強、發言人吳亮賢偽造文書罪。對此，侯友宜表示，他也覺得很奇怪，四年前說過的事情，四年後又拿出來說一次；侯也說，事實就事實，如果有錯，一定是他的錯，歡迎大家來檢視，他也不怕人家看，沒問題就是沒問題。

侯友宜接受中廣董事長趙少康專訪的內容今（18日）晚間撥出，針對上月林佳龍陣營猛打侯友宜博士論文，趙少康詢問，論文後還怎樣？為什麼警大校長好像跟公關室不一樣，公關不就代表學校嗎？新北市公關不代表新北市嗎？

侯友宜回應，「我也覺得很奇怪」，四年前說過的事情，四年後又拿出來說一次，當時時任立委段宜康還去警大要資料，而警大回函說論文沒問題，過程也沒問題，結果四年後又來一次。



侯友宜表示，事實就事實，如果有錯，一定是他的錯，歡迎大家來檢視。侯指出，警察從最基層到最高職位過程，每一步都要經過長官篩檢，才有機會往上爬，不但要有成效，還要經過品德考核、受到很多人監督，而他總共爬了將近15個職位，過程中都要經過這樣的淬鍊，所以如果有錯，「我就承擔，我也不怕人家看」，事實上就是沒問題就是沒問題。