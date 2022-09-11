　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美將審台灣政策法！藍議員批刺激中方　喊「台人別犯賤」：我不想睡帳篷

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國參院外交委員預計9月14日開始討論《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案，內容包含更名「台灣代表處」、提供軍事援助，涵蓋強化台美關係、台灣國際地位之實質法案。對此，國民黨議員詹江村批評，這是民進黨變本加厲刺激中國大陸，「我真的不想被打回石器時代，我也不想成為烏克蘭的難民，每天睡沒有冷氣的帳篷。拜託台灣人不要再犯賤！」

由美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在今年6月16日聯名提出《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。我外交部當時表示，該法案涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，是旗艦型挺台法案。

《台灣政策法案》關鍵內容包含具體的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」、4年內提供台灣45億美元（約台幣1350億元）的軍援軍事援助、有別於過去措辭模糊，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」、將台灣從正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位。

對此，詹江村表示，美國如果通過台灣政策法，二岸勢必更為緊張，「民進黨都要我們怪中國，然後呢？怪完中國以後呢？就被統一了啊！而且還是被打到支離破碎的被統一。民進黨真的想要加快統一的腳步嗎？」

對於台海局勢，詹江村指出，明明可以維持現狀，但民進黨卻反而成為中國的代言人。民進黨都說中國不想維持現狀，「所以民進黨就更變本加利的故意刺激中國，然後呢？就讓中國有藉口打台灣，然後就統一了！」

詹江村表示，自己辛苦了一輩子，才開始有能力買雙手機，才有車子，可以天天叫外食，「我真的不想被打回石器時代，我也不想成為烏克蘭的難民，每天睡沒有冷氣的帳篷。拜託台灣人不要再犯賤，我真的不想被統一。」

對於該法案，白宮國安顧問蘇利文接受彭博電視台節目專訪時表示，法案內容擴及美方如何加強對台灣有力、有效的安全協助，改善台灣安全，但同時「部分內容讓我們有些擔憂」。

彭博報導稱，儘管蘇利文拒絕透露細節，但他的言論突顯拜登政府在加強支持台灣之際，也在試圖壓制國會兩黨逐漸升高的抗中鷹派。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
李易峰嫖娼被捕　「8代言秒切割」
台南烤肉祖孫3人葬身火窟　黃偉哲趕往現場！慟揭「害命關鍵」
LIVE／會發陸警？中颱梅花「抖一下」龜步貼台走　氣象局最新
薔薔澎湖「重逢生母」淚崩！　薔媽吐內心話
高雄柴山死亡意外！1登山客「昏迷不治」
62歲富婆「一天要做28次」！　兩年淘汰14任丈夫
威廉爆不想當國王！哈利「那換我」　黛妃喊他暱稱早曝玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美將審台灣政策法！藍議員批刺激中方　喊「台人別犯賤」：我不想睡帳篷

去年採購疫苗被勸阻？　慈濟基金會澄清：非秘辛、勿做泛政治化聯想

國軍今首度偵獲2款中共無人機擾台　其中一架跟戰機飛越海峽中線

車主注意！新北3處水門22:00關閉　開放路邊停車格暫停收費

對恩恩案從感同身受變尊重家屬　林佳龍批侯友宜：沒溫度、沒同理心

快訊／梅花發威！北市今18時起　開放2區疏散門「周邊紅黃線停車」

李倩萍「新北社宅優先戶中籤率僅10%」　新北：目前仍持續在蓋

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

快訊／梅花發威！　北市部分疏散門今18時管制「只出不進」

強力輔選沈慧虹　柯建銘轟林耕仁「生意仁」、高虹安「觀光安」

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

網紅懷孕5月「胎兒罹2罕病」！　「媽媽替你賭下去」：感謝奇蹟

美將審台灣政策法！藍議員批刺激中方　喊「台人別犯賤」：我不想睡帳篷

去年採購疫苗被勸阻？　慈濟基金會澄清：非秘辛、勿做泛政治化聯想

國軍今首度偵獲2款中共無人機擾台　其中一架跟戰機飛越海峽中線

車主注意！新北3處水門22:00關閉　開放路邊停車格暫停收費

對恩恩案從感同身受變尊重家屬　林佳龍批侯友宜：沒溫度、沒同理心

快訊／梅花發威！北市今18時起　開放2區疏散門「周邊紅黃線停車」

李倩萍「新北社宅優先戶中籤率僅10%」　新北：目前仍持續在蓋

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

快訊／梅花發威！　北市部分疏散門今18時管制「只出不進」

強力輔選沈慧虹　柯建銘轟林耕仁「生意仁」、高虹安「觀光安」

直擊／萬人不畏颱風搶看煙火！水母、愛心花火綻放淡水夜空

號誌真的修好了？普悠瑪號又卡花壇「打臉」　台鐵：不穩定　

李易峰被捕「8代言秒切割」！　PRADA連扯2人出事網虧：精準踩雷

羅力「真・最終戰」5局投完1人次退場　全場象迷鼓掌不捨說再見

烏軍「聲東擊西」在哈爾科夫大反攻　奪回3千平方公里失土

劉在錫、池錫辰登金鍾國YT「25分鐘都在鬥嘴」！　網笑：看完耳朵流血

郭阜林睽違兩年猛打賞　統一獅狙擊味全龍搶勝

台南烤肉祖孫3人葬身火窟　黃偉哲趕往現場！慟揭「害命關鍵」

羅力最終戰二度因雨中斷　丘總與聯盟激烈溝通

航港局說明海運航班疏運及開停航班狀況　明日台馬等航線仍停航

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

新「國民岳父」現身！徐定禎辣模女兒曝光　助選拚翻轉苗栗

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

慈濟買疫苗被政商界勸「別浪費力氣」　她要綠營公布「施壓」名單

恩恩爸「全家不敢在新北過夜」　林佳龍諾當選重啟調查追究責任

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　陳時中：我沒有阻擋

快訊／梅花發威！北市今18時起　開放2區疏散門「周邊紅黃線停車」

再為基捷槓上　黃珊珊：又不是太陽餅

快訊／梅花發威！　北市部分疏散門今18時管制「只出不進」

「朱立倫已失去2024總統門票」　學者分析專訪內容：得了幼稚病

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

台灣將派3人出席安倍國葬　謝長廷籲對岸：日本辦喪事別口出惡言

更多熱門

相關新聞

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日曝光近期《自由時報》、《TVBS》以及「國民黨內部」的北市首長民調，並預言棄保一定發生，對此，媒體人逆風的烏鴉酸「這是廢話」，說了等於沒說。重點應該在規模大小，「現在已經很難定義黃珊珊的支持率到底是哪來的。這也就牽連一但大規模的棄保發生，到底對誰有利了。」

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

民進黨中秋賀卡大咖雲集　網傻了：林智堅呢

民進黨中秋賀卡大咖雲集　網傻了：林智堅呢

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

關鍵字：

詹江村台灣政策法台美關係台海關係民進黨

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

取代鐵網！他烤肉改用這1物

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

挺極樂養老院！唐從聖：阿嬤開心我就脫

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面