美將審台灣政策法！藍議員批刺激中方　喊「台人別犯賤」：我不想睡帳篷

▲美國參院外交委員預計9月14日開始討論《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案，內容包含更名「台灣代表處」、提供軍事援助，涵蓋強化台美關係、台灣國際地位之實質法案。對此，國民黨議員詹江村批評，這是民進黨變本加厲刺激中國大陸，「我真的不想被打回石器時代，我也不想成為烏克蘭的難民，每天睡沒有冷氣的帳篷。拜託台灣人不要再犯賤！」

由美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在今年6月16日聯名提出《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。我外交部當時表示，該法案涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，是旗艦型挺台法案。

《台灣政策法案》關鍵內容包含具體的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」、4年內提供台灣45億美元（約台幣1350億元）的軍援軍事援助、有別於過去措辭模糊，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」、將台灣從正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位。

對此，詹江村表示，美國如果通過台灣政策法，二岸勢必更為緊張，「民進黨都要我們怪中國，然後呢？怪完中國以後呢？就被統一了啊！而且還是被打到支離破碎的被統一。民進黨真的想要加快統一的腳步嗎？」

對於台海局勢，詹江村指出，明明可以維持現狀，但民進黨卻反而成為中國的代言人。民進黨都說中國不想維持現狀，「所以民進黨就更變本加利的故意刺激中國，然後呢？就讓中國有藉口打台灣，然後就統一了！」

詹江村表示，自己辛苦了一輩子，才開始有能力買雙手機，才有車子，可以天天叫外食，「我真的不想被打回石器時代，我也不想成為烏克蘭的難民，每天睡沒有冷氣的帳篷。拜託台灣人不要再犯賤，我真的不想被統一。」

對於該法案，白宮國安顧問蘇利文接受彭博電視台節目專訪時表示，法案內容擴及美方如何加強對台灣有力、有效的安全協助，改善台灣安全，但同時「部分內容讓我們有些擔憂」。

彭博報導稱，儘管蘇利文拒絕透露細節，但他的言論突顯拜登政府在加強支持台灣之際，也在試圖壓制國會兩黨逐漸升高的抗中鷹派。