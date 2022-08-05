南韓總統未見裴洛西　藍議員狂讚：好樣的！知道世界工廠在中國

▲桃園市議員詹江村。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日晚間9點28分抵達南韓，南韓總統尹錫悅卻因「休假5天」而未安排接見裴洛西，僅有美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）等美方人員上前接機，引發朝野熱議。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，「好樣的！世界就是要有，韓國這種有嘎斯的國家。」

詹江村5日在臉書上發文批評，美國近年為了自身利益，違反自由經濟精神，對全世界經貿指手畫腳，無緣無由為了抵制中國，強迫別人不能跟中國做生意。然而，以前比台灣窮的韓國，為什麼短短10幾年，最低薪資高出台灣一倍？因為韓國知道世界工廠在中國。

詹江村強調，更具競爭力的台灣，卻因意識形態綁手綁腳舉足不前、失去先機，相比之下，現任韓國總統的作為值得尊敬。裴洛西美式的強權民主，實則欺凌弱小國家，是該被提醒，「好樣的！世界就是要有，韓國這種有嘎斯（gus）的國家。」

針對尹錫悅以5天暑期休假為由不安排接見裴洛西，韓國外交部發言人安恩珠4日回應，接待外賓是對「政府正式邀請訪韓外賓」所提供的禮遇，通常是元首、總理、外交部長等身分的政府人士，而通常議會人士訪韓時，政府不會接待，這點也與美國事前實務協商過。