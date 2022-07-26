　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3Q哥告「村長」抹紅求償　反被法官認證與共產黨有相當關聯性

▲「村長」詹江村直播指「3Q哥」賺紅錢，桃院判拘役80天，連底下讚聲的網友也被起訴 。（合成圖／記者黃彥傑攝／記者屠惠剛攝）

▲「村長」詹江村（左）開網路直播嘲諷「3Q哥」陳柏惟（右）到對岸賺紅錢當共幹，卻喊著最反共。（合成圖／記者黃彥傑攝／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

外號「村長」的國民黨桃園市議員詹江村，2019年在網路開直播指稱時任基進黨發言人陳柏惟「一邊賺大陸錢一邊反共」，並在電視政論節目說陳柏惟「還當紅色幹部」，陳怒告詹求償300萬元並須移除相關影片與登報道歉，一審僅判詹應賠償20萬元與移除影片，陳上訴二審要求詹再賠180萬元並把判決登報，今被高院駁回。

高院判決理由指出，詹江村指稱陳柏惟「賺紅錢」、「賺共錢」、「賺大陸錢」，包含邊說邊做出舔、跪、含等動作，刑事部分已被依誹謗罪判處拘役80天定讞，詹男在本案仍舊無法舉證自己已盡合理查證義務，僅憑網友的臉書訊息，並無相當理由確信其為真實，因此這部分仍判賠精神慰撫20萬元。

至於詹男指稱陳「是共幹」、「是紅幹」、「是共產黨幹部」、「是紅色幹部」等語，依陳男與網友的臉書對話內容，確實足以令人懷疑陳男和中國共產黨內部人士具有相當關聯性，並非詹男捏造，所以這部分仍維持免賠，加上判決均會公布在司法院的網站，足以回復陳男的名譽，不必另外刊登於報紙頭版及個人臉書與粉專，高院據此駁回陳男的上訴，但3Q哥還可上訴。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍桃園市議員詹江村批基進黨前立委陳柏惟到對岸賺紅錢，當共幹。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹男本案是在2019年8月18日，在YouTube《【村長直播】基進黨賺紅錢》的直播節目中，爆料當時正代表基進黨參選立委的陳柏惟「你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共？你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽，而且你還當共幹欸！」等語。

詹男在直播中指稱「陳柏惟喔，陳柏惟我覺得你應該退選，因為你是共幹，你共幹你來台灣喔，然後又加入台獨…你那麼台獨結果原來你是共幹混進來，我覺得這是太可怕了，我覺得台獨組織吼，被共幹混進來，真是太可怕了」。

詹男還說、「陳柏惟以前是共幹啊，然後現在為什麼變獨幹你告訴我啊？是誰腦殘？吃共產黨的奶水長大的，然後就，就是這麼偏激，對不對？國安局查一下啦，國安局查一下啦。為什麼陳柏惟以前當共幹，然後現在可以來選民意代表?」

詹男指稱「成龍是政協你們知道嗎？知不知道，然後陳柏惟是成龍底下的幹部，政協底下的幹部，那是不是紅幹，告訴我是不是？政協底下的幹部是不是紅幹？」詹男並揶揄陳男「賺紅錢好不好賺？紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？」詹男更邊說邊做出「舔」、「含」等動作，還故意發出「喔～喔～」的喘氣聲。

詹男另於隔天在個人臉書，以《【村長直播】招魂基進黨發言人陳柏惟以前是共幹》為題PO文，同月21日又上電視政論節目，討論《「【精彩】基進黨和陸有聯繫？陳柏惟『檢舉台獨』對話紀錄曝光詹江村大驚：這傢伙是雙面諜？》等主題，挖苦陳男「你們這些講到別人，去大陸賺錢的時候，就什麼舔著賺、跪著賺，你是怎麼賺？只有你站著賺，我跟你講，你不只是去那邊賺而已，你還當紅色幹部，你知道嗎？」

陳柏惟自認遭抹黑，提告要求詹江村刪除本案相關影片、在報紙頭版與個人臉書與粉專刊登道歉聲明，並賠償300萬元，詹男堅稱事先有做過查證。陳男於2020年1月在台中第2選區當選立委，去年（2021年）10月被罷免，成為我國首位被罷免的立委，陳男今年6月底退出基進黨。

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
中部萬安演習她最紅！　「9頭身長髮美女」拉行李箱躲進火車站
詹子賢等4人確診　中信兄弟二軍拉人支援
黨產會認定救國團為不當黨產　13.9億元轉為國有！再追徵2.
21歲富少海島度假　一下機遭「直升機螺旋槳」絞碎亡
發票對中末3碼「APP竟寫沒中獎」　苦主現身+1
漲幅最高9％！光泉鮮乳明起漲價　調味乳、乳香世家也變貴
快訊／攻城獅GM高景炎請辭　手寫信道別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中部萬安演習她最紅！9頭身長髮美女飄仙氣　拉行李箱躲進火車站

高山蔬菜掩護！農場專種大麻　警翻山越嶺4小時...查獲1410株

滷味攤血案！醋男視訊亮槍嗆前妻「別靠他太近」　警搜山圍捕中

日薪5100！誤信人蛇集團話術赴柬埔寨打工　警機場攔下救6人

賓士衝上人行道！換車道失控擊落女郵差　搜出78包毒咖啡慘了

大里槍擊25歲男中彈！「痛苦爬行畫面曝」　爸急喊：我兒子被開槍

3Q哥告「村長」抹紅求償　反被法官認證與共產黨有相當關聯性

BMW女酒駕追撞噴對向！遭撞轎車險衝水塘　樹蔭下騎士最衰

官邸宴請機場幹部支持　國民黨市議員控告鄭文燦賄選

快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

中部萬安演習她最紅！9頭身長髮美女飄仙氣　拉行李箱躲進火車站

高山蔬菜掩護！農場專種大麻　警翻山越嶺4小時...查獲1410株

滷味攤血案！醋男視訊亮槍嗆前妻「別靠他太近」　警搜山圍捕中

日薪5100！誤信人蛇集團話術赴柬埔寨打工　警機場攔下救6人

賓士衝上人行道！換車道失控擊落女郵差　搜出78包毒咖啡慘了

大里槍擊25歲男中彈！「痛苦爬行畫面曝」　爸急喊：我兒子被開槍

3Q哥告「村長」抹紅求償　反被法官認證與共產黨有相當關聯性

BMW女酒駕追撞噴對向！遭撞轎車險衝水塘　樹蔭下騎士最衰

官邸宴請機場幹部支持　國民黨市議員控告鄭文燦賄選

快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

ETtoday運動雲全程直播　完成全運會、企聯射箭等30場各項賽事

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

翁達瑞道歉了！　瞎扯「球員受傷停賽是小題大做」被罵爆

「房價沒有跌的理由！」　興富發總裁認：買氣遞延下半年

「小張國榮」劉俊謙來台電愛香港女友　合作女星問：你會劈腿嗎？

日本狼醫「假健檢」真偷拍！家中搜出半裸影片　高達280學生受害

情緒行為障礙學生成為「麻煩製造者」　監委要教育部協助校方處理

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！網曝1管道：最安全

空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

中部萬安演習她最紅！9頭身長髮美女飄仙氣　拉行李箱躲進火車站

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

畫面曝！桃園女騎士遭貨車高速追撞　搶救不治

滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝

滷味攤命案！槍手任職知名溫泉會館　工作狀況曝

16歲少年被封大神　分享海量壞壞影片下場慘

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

他見妻手捏好友「蛋蛋」　真相大逆轉

即／特斯拉路口猛撞CX-5！女駕駛臉部掛彩

即／台中工業區大貨車右轉　女騎士遭輾死

快訊／清晨不平靜！彰化芬園鄉工廠大爆炸　

獨／黔園富少驚爆販毒遭起訴　大麻、搖頭丸都有賣

親哥告他拐走老婆！弟：我先和她交往的

更多熱門

相關新聞

官邸宴請機場幹部支持　市議員控告鄭文燦

官邸宴請機場幹部支持　市議員控告鄭文燦

桃園市長鄭文燦日前在市長官邸宴請機場幹部曝光後，國民黨市議員詹江村、梁為超今天下午到桃園地檢署按鈴控告鄭文燦賄選且已違反行政不中立，詹江村指出，鄭文燦擔任林智堅競選總部主任委員，公然在市長官邸宴請機場工會幹部，協同民進黨桃園市長參選人林智堅拜票尋求支持，已涉及賄選，代表黨團前來地檢署按鈴申告。

基進幹部：民進黨執政才讓台灣有了言論自由

基進幹部：民進黨執政才讓台灣有了言論自由

張博洋再鞠躬道歉：感謝佳龍部長的包容

張博洋再鞠躬道歉：感謝佳龍部長的包容

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

張博洋酸林佳龍慘「被拔官」！　宅神這樣說

張博洋酸林佳龍慘「被拔官」！　宅神這樣說

關鍵字：

詹江村陳柏惟基進黨紅錢共幹

讀者迴響

熱門新聞

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

當沖賺600萬+特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後現況曝

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

快訊／7-11開出3張千萬發票

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面