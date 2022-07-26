3Q哥告「村長」抹紅求償　反被法官認證與共產黨有相當關聯性

▲「村長」詹江村（左）開網路直播嘲諷「3Q哥」陳柏惟（右）到對岸賺紅錢當共幹，卻喊著最反共。（合成圖／記者黃彥傑攝／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

外號「村長」的國民黨桃園市議員詹江村，2019年在網路開直播指稱時任基進黨發言人陳柏惟「一邊賺大陸錢一邊反共」，並在電視政論節目說陳柏惟「還當紅色幹部」，陳怒告詹求償300萬元並須移除相關影片與登報道歉，一審僅判詹應賠償20萬元與移除影片，陳上訴二審要求詹再賠180萬元並把判決登報，今被高院駁回。

高院判決理由指出，詹江村指稱陳柏惟「賺紅錢」、「賺共錢」、「賺大陸錢」，包含邊說邊做出舔、跪、含等動作，刑事部分已被依誹謗罪判處拘役80天定讞，詹男在本案仍舊無法舉證自己已盡合理查證義務，僅憑網友的臉書訊息，並無相當理由確信其為真實，因此這部分仍判賠精神慰撫20萬元。

至於詹男指稱陳「是共幹」、「是紅幹」、「是共產黨幹部」、「是紅色幹部」等語，依陳男與網友的臉書對話內容，確實足以令人懷疑陳男和中國共產黨內部人士具有相當關聯性，並非詹男捏造，所以這部分仍維持免賠，加上判決均會公布在司法院的網站，足以回復陳男的名譽，不必另外刊登於報紙頭版及個人臉書與粉專，高院據此駁回陳男的上訴，但3Q哥還可上訴。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村批基進黨前立委陳柏惟到對岸賺紅錢，當共幹。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹男本案是在2019年8月18日，在YouTube《【村長直播】基進黨賺紅錢》的直播節目中，爆料當時正代表基進黨參選立委的陳柏惟「你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共？你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽，而且你還當共幹欸！」等語。

詹男在直播中指稱「陳柏惟喔，陳柏惟我覺得你應該退選，因為你是共幹，你共幹你來台灣喔，然後又加入台獨…你那麼台獨結果原來你是共幹混進來，我覺得這是太可怕了，我覺得台獨組織吼，被共幹混進來，真是太可怕了」。

詹男還說、「陳柏惟以前是共幹啊，然後現在為什麼變獨幹你告訴我啊？是誰腦殘？吃共產黨的奶水長大的，然後就，就是這麼偏激，對不對？國安局查一下啦，國安局查一下啦。為什麼陳柏惟以前當共幹，然後現在可以來選民意代表?」

詹男指稱「成龍是政協你們知道嗎？知不知道，然後陳柏惟是成龍底下的幹部，政協底下的幹部，那是不是紅幹，告訴我是不是？政協底下的幹部是不是紅幹？」詹男並揶揄陳男「賺紅錢好不好賺？紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？」詹男更邊說邊做出「舔」、「含」等動作，還故意發出「喔～喔～」的喘氣聲。

詹男另於隔天在個人臉書，以《【村長直播】招魂基進黨發言人陳柏惟以前是共幹》為題PO文，同月21日又上電視政論節目，討論《「【精彩】基進黨和陸有聯繫？陳柏惟『檢舉台獨』對話紀錄曝光詹江村大驚：這傢伙是雙面諜？》等主題，挖苦陳男「你們這些講到別人，去大陸賺錢的時候，就什麼舔著賺、跪著賺，你是怎麼賺？只有你站著賺，我跟你講，你不只是去那邊賺而已，你還當紅色幹部，你知道嗎？」

陳柏惟自認遭抹黑，提告要求詹江村刪除本案相關影片、在報紙頭版與個人臉書與粉專刊登道歉聲明，並賠償300萬元，詹男堅稱事先有做過查證。陳男於2020年1月在台中第2選區當選立委，去年（2021年）10月被罷免，成為我國首位被罷免的立委，陳男今年6月底退出基進黨。