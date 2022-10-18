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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨小編製哏圖諷林姿妙　王世堅痛批「幫倒忙」：刻意挑起戰爭

記者詹宜庭／台北報導

尼莎颱風豪雨不斷，造成台7線北橫公路多路段坍方，行政院長蘇貞昌16日於中央災害應變中心連線各地縣市政府時，三度追問宜蘭縣長林姿妙坍方在「哪一個路段」，遭國民黨立委批評耍官威。隨後，民進黨立院黨團更製作一張「院長問你台七線，縣長臉上三條線」的哏圖，被民進黨台北市議員王世堅痛批，「這些人根本是在幫倒忙。」

針對民進黨立院黨團製作哏圖嘲諷林姿妙一事，王世堅17日在政論節目《新聞大白話》上表示，即便是敵對的政黨也應該互相尊重，蘇貞昌站在行政院長的位階上去詢問地方首長有哪些需要幫忙，雖然態度嚴格但卻沒有咄咄逼人或攻擊他人的意思，而林姿妙的回答也都中規中矩，「問題是旁邊這些小編，這些人是在幫倒忙，這些傢伙都刻意挑起戰爭。」

「當然，每個政黨都有1450與網軍，因為那是他們的工作，他們恨不得效忠主子、挑起戰爭。」王世堅指出，民進黨立院黨團與立委其實都很努力的在問政與服務民眾，並非如1450所形容的「玻璃心」，不會稍微發生什麼事就嚴厲的苛責地方首長。

至於國民黨立委批評耍官威，蘇貞昌18日表示，看到林姿妙縣長坐鎮指揮中心很感動，但他好言詢問宜蘭情況怎麼樣卻被說耍官威，「這就是我說的，比病毒還毒的口舌是非，但我見怪不怪。」

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