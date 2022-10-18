還好不用補畫小褲褲！《北港香爐人人插》漫畫版出爐　李昂曝秘辛

▲李昂×柳廣成合作《北港香爐人人插》漫畫版，是台灣首部政治情慾漫畫與經典文學的跨界轉譯。（圖片已打碼處理／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「是我睡了他們，不是他們睡了我！」名言出自25年前李昂小說《北港香爐人人插》，當年出版後引發轟動與爭議，甚至一度收到當時政府的公文禁止；如今由香港漫畫家柳廣成改編、大辣出版發行同名漫畫，並受到文化部補助支持。李昂表示，25年前辦新書發表會時，還有人想鬧場，如今很感謝文化部給創作者最大空間；柳廣成也表示，很意外最後不用幫女主角加上「小褲褲」就能出版。

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▲經典名言之一也在《北港香爐人人插》漫畫版呈現。（圖／大辣出版提供）

▲《北港香爐人人插》漫畫版作品，由靜宜大學台灣文學系企劃牽線，合作大辣出版社發行，並受到文化部補助支持。（圖／記者林育綾攝）

《北港香爐人人插》漫畫新書發表會今（18）日在李昂台北私人居所舉行，李昂透露，25年前出版小說時，當時得知有人想鬧場，就趕快把原本公開的活動，改成在自己住家，就是想過濾可疑人士；如今時隔25年，想延續這個「傳統」，所以照樣在私宅舉行。

柳廣成是在日本長大的香港人，現居台灣，他曾在香港反送中期間畫下「爆眼女孩」，在網路上聲名大噪，也曾在台出版《被消失的香港》漫畫。這也成為此次與李昂合作、擔任《北港香爐人人插》漫畫家的契機之一。

▲《北港香爐人人插》漫畫版新書發表，在李昂的台北私人居所舉行。（圖／記者林育綾攝）

李昂說，「我不是一個很被台灣喜歡、人見人愛的作家，不但出的書（過去）常常被禁，很多人也對我寫出爭議的話題，感到不諒解⋯」她認為，能畫出長篇與政治相關題材的漫畫家，在台並不多見；而身為敏感爭議的作家，搞不好找台灣創作者還會有人推辭，這時候跳出了一位柳廣成，她認為既傑出又合適，而且香港漫畫家的身分，還更能避免掉也許25年後還可能會產生的任何一切糾紛、人情包袱。

▲柳廣成（左）、李昂（右）大聊《北港香爐人人插》合作秘辛。（圖／記者林育綾攝）

她還透露，為了催促柳廣成準時交稿，用「美食」誘惑，每次見面都請對方吃大餐，約定好柳一定要帶稿來赴約並討論，一共請了14頓飯。而當時在討論畫風裸露的尺度時，李昂也鼓勵柳廣成照自己所想去發揮，「頂多如果不行的話，再補上一條小褲褲。」沒想到後來得知文化部表示，只要遵照出版法規即可，標上18禁並在販售時加上封膜，其餘尺度沒有限制。

▲《北港香爐人人插》漫畫版尺度全開，未滿18歲不得閱讀。（圖／記者林育綾攝）

柳廣成也說，很意外後來不用補畫「小褲褲」也能出版，因為這在其他地方，很可能根本不能出版，或是必須包到密不透風。而他也說，今年參加台灣的金漫獎發現，原來成人作品入圍機率並不低，發現包容性很高，而且很意外還給得獎者獎金，希望自己的作品加入後，也能讓這個創作生態圈變得更好。

文化部長李永得今日也到場支持，表示「見證了台灣是創作自由的地方」，能有這樣的環境，「一定會成為華人未來所有的出版和創作中心」。李永得更讚，李昂作品的外譯本，也是台灣作家當中最多的，小說從女性主義出發，講台灣女性權益。「如今從文化部的角度，很高興看到各種不同、完全不受干預的創作自由、出版自由；而且這是一個從小說到漫畫的跨域合作，相信未來還會延伸出其他形式的作品。」

▲《北港香爐人人插》漫畫版出爐，見證台灣如今的創作自由。（圖／記者林育綾攝）

此次《北港香爐人人插》漫畫版作品，由靜宜大學台灣文學系企劃，並與大辣出版社合作，受到文化部補助支持。大辣出版總編黃健和也透露，自己在台灣漫畫領域耕耘30年，見證漫畫的成長、衰退，近年感受到台灣漫畫正往第三波活躍起來的感覺，而且在法國逐漸小有知名度，期待台灣成為基地，廣邀人才來合作，而《北港香爐人人插》也預計前往義大利！

《北港香爐人人插》原作在25年前出版時銷售一空，在政治、情慾、人性與文學間掀起廣大迴響，引發當代讀者開啟嶄新的視野，可說是作家李昂享譽國內外的經典代表作之一。而柳廣成擅長以鉛筆畫漫畫，以一種外國視角來理解並改編書中提到的台灣歷史、宮廟文化、政治與社會議題。故事描繪女主角林麗姿，身處在詭譎多變的政治暴風裡，面對愛慾糾葛、政治立場、社會道德等人性問題時，如何活出自己的一片天。

▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版，部分內頁搶先看。圖片非故事順序。（圖／大辣出版提供）