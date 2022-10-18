　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還好不用補畫小褲褲！《北港香爐人人插》漫畫版出爐　李昂曝秘辛

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲李昂×柳廣成合作《北港香爐人人插》漫畫版，是台灣首部政治情慾漫畫與經典文學的跨界轉譯。（圖片已打碼處理／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「是我睡了他們，不是他們睡了我！」名言出自25年前李昂小說《北港香爐人人插》，當年出版後引發轟動與爭議，甚至一度收到當時政府的公文禁止；如今由香港漫畫家柳廣成改編、大辣出版發行同名漫畫，並受到文化部補助支持。李昂表示，25年前辦新書發表會時，還有人想鬧場，如今很感謝文化部給創作者最大空間；柳廣成也表示，很意外最後不用幫女主角加上「小褲褲」就能出版。

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經典名言之一也在《北港香爐人人插》漫畫版呈現。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲《北港香爐人人插》漫畫版作品，由靜宜大學台灣文學系企劃牽線，合作大辣出版社發行，並受到文化部補助支持。（圖／記者林育綾攝）

《北港香爐人人插》漫畫新書發表會今（18）日在李昂台北私人居所舉行，李昂透露，25年前出版小說時，當時得知有人想鬧場，就趕快把原本公開的活動，改成在自己住家，就是想過濾可疑人士；如今時隔25年，想延續這個「傳統」，所以照樣在私宅舉行。

柳廣成是在日本長大的香港人，現居台灣，他曾在香港反送中期間畫下「爆眼女孩」，在網路上聲名大噪，也曾在台出版《被消失的香港》漫畫。這也成為此次與李昂合作、擔任《北港香爐人人插》漫畫家的契機之一。

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲《北港香爐人人插》漫畫版新書發表，在李昂的台北私人居所舉行。（圖／記者林育綾攝）

李昂說，「我不是一個很被台灣喜歡、人見人愛的作家，不但出的書（過去）常常被禁，很多人也對我寫出爭議的話題，感到不諒解⋯」她認為，能畫出長篇與政治相關題材的漫畫家，在台並不多見；而身為敏感爭議的作家，搞不好找台灣創作者還會有人推辭，這時候跳出了一位柳廣成，她認為既傑出又合適，而且香港漫畫家的身分，還更能避免掉也許25年後還可能會產生的任何一切糾紛、人情包袱。

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲柳廣成（左）、李昂（右）大聊《北港香爐人人插》合作秘辛。（圖／記者林育綾攝）

她還透露，為了催促柳廣成準時交稿，用「美食」誘惑，每次見面都請對方吃大餐，約定好柳一定要帶稿來赴約並討論，一共請了14頓飯。而當時在討論畫風裸露的尺度時，李昂也鼓勵柳廣成照自己所想去發揮，「頂多如果不行的話，再補上一條小褲褲。」沒想到後來得知文化部表示，只要遵照出版法規即可，標上18禁並在販售時加上封膜，其餘尺度沒有限制。

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲《北港香爐人人插》漫畫版尺度全開，未滿18歲不得閱讀。（圖／記者林育綾攝）

柳廣成也說，很意外後來不用補畫「小褲褲」也能出版，因為這在其他地方，很可能根本不能出版，或是必須包到密不透風。而他也說，今年參加台灣的金漫獎發現，原來成人作品入圍機率並不低，發現包容性很高，而且很意外還給得獎者獎金，希望自己的作品加入後，也能讓這個創作生態圈變得更好。

文化部長李永得今日也到場支持，表示「見證了台灣是創作自由的地方」，能有這樣的環境，「一定會成為華人未來所有的出版和創作中心」。李永得更讚，李昂作品的外譯本，也是台灣作家當中最多的，小說從女性主義出發，講台灣女性權益。「如今從文化部的角度，很高興看到各種不同、完全不受干預的創作自由、出版自由；而且這是一個從小說到漫畫的跨域合作，相信未來還會延伸出其他形式的作品。」

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／記者林育綾攝）

▲《北港香爐人人插》漫畫版出爐，見證台灣如今的創作自由。（圖／記者林育綾攝）

此次《北港香爐人人插》漫畫版作品，由靜宜大學台灣文學系企劃，並與大辣出版社合作，受到文化部補助支持。大辣出版總編黃健和也透露，自己在台灣漫畫領域耕耘30年，見證漫畫的成長、衰退，近年感受到台灣漫畫正往第三波活躍起來的感覺，而且在法國逐漸小有知名度，期待台灣成為基地，廣邀人才來合作，而《北港香爐人人插》也預計前往義大利！

《北港香爐人人插》原作在25年前出版時銷售一空，在政治、情慾、人性與文學間掀起廣大迴響，引發當代讀者開啟嶄新的視野，可說是作家李昂享譽國內外的經典代表作之一。而柳廣成擅長以鉛筆畫漫畫，以一種外國視角來理解並改編書中提到的台灣歷史、宮廟文化、政治與社會議題。故事描繪女主角林麗姿，身處在詭譎多變的政治暴風裡，面對愛慾糾葛、政治立場、社會道德等人性問題時，如何活出自己的一片天。

▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版，部分內頁搶先看。圖片非故事順序。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

▲▼李昂×柳廣成《北港香爐人人插》漫畫版出爐！是台灣首部政治情慾漫畫×台灣經典文學跨界轉譯。（圖／大辣出版提供）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
他跪求「台北最強摩鐵？」　這1間被推爆：以為在森林洗澡
100多人排爆！這間房開放看屋　他傻眼：排1個多小時才進去
超商開放登記「台北熊好券2.0」　5步驟輕鬆搞定
年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」一秒陷熱戀
關東煮店公告清湯免費！他「撈料被收錢」氣炸留負評

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還好不用補畫小褲褲！《北港香爐人人插》漫畫版出爐　李昂曝秘辛

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住一秒陷熱戀

關東煮店公告清湯免費！他「撈料被收錢」氣炸留負評…老闆傻了

台北熊好券2.0才開放登記！秒出現「詐騙假網站」　點進恐個資外流

航空產品輸入無須逐批審查　台英簽署「促進航空安全工作協議」

「那邊痛不給碰」女友2個月後懷孕了　他一聽精主身分：拿掉吧

東北季風帶來強風長浪　離島交通船明天21航次續停航

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

還好不用補畫小褲褲！《北港香爐人人插》漫畫版出爐　李昂曝秘辛

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住一秒陷熱戀

關東煮店公告清湯免費！他「撈料被收錢」氣炸留負評…老闆傻了

台北熊好券2.0才開放登記！秒出現「詐騙假網站」　點進恐個資外流

航空產品輸入無須逐批審查　台英簽署「促進航空安全工作協議」

「那邊痛不給碰」女友2個月後懷孕了　他一聽精主身分：拿掉吧

東北季風帶來強風長浪　離島交通船明天21航次續停航

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

汐止汐萬路3段「路況慘烈」！大面積坍塌估2個月修復

引退賽的王者！富邦1分差勝桃猿　兄弟下半季重新亮燈

蔣卓嘉孤獨上演獨角戲　合作陳勢安嗨喊：終於有人一起！

虎門科技連兩年獲利創新高　預計年底前掛牌

華碩蟬聯《Forbes》全球最佳雇主　連續三年獲得殊榮

張棋惠回家「門口驚見野生螃蟹」！　拎起來傻眼了：可以吃嗎

新竹選戰吹起建設風！新竹爸爸發文：分享政績是因為認同

庶民參選人「存款破億」！擁逾150筆土地　立委驚呆：在玩大富翁？

威剛獲日本Good Design Award設計大獎青睞　打造新世代存儲利器

養生聖品「黑種草油」檢出致癌物！不合格名單曝　南非國寶茶也上榜

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

「WHY AND 1/2」明年結束營業

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

女友陪老闆吃飯賺錢　2年後懷孕！他愣：我都有戴套

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

免9千租金！房東只有1要求還給錢

更多熱門

相關新聞

日媒讚作家李昂「諾貝爾文學獎呼聲很高」

日媒讚作家李昂「諾貝爾文學獎呼聲很高」

2022年「諾貝爾文學獎」將在台灣時間今（6）日晚間7時揭曉，台灣作家李昂（施淑端）上午11點51分在臉書貼文，透露「日本共同通信社」5日跟她聯絡，認為她相當有可能得獎，便開心分享這則喜訊，還強調「這不是假消息，而且讓我非常高興！」

曾被當瘋女人潑血！她改變動物福利

曾被當瘋女人潑血！她改變動物福利

神奇「失能旅社」讓住客不想走！

神奇「失能旅社」讓住客不想走！

畫「爆眼女孩」：是身為市民責任

畫「爆眼女孩」：是身為市民責任

全台首本成人漫畫！封面這樣才過關

全台首本成人漫畫！封面這樣才過關

關鍵字：

北港香爐人人插李昂柳廣成大辣出版

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面