「動物翻譯師」曾被當瘋女人　發起認證制度⋯連速食店都遵守

▲《內褲外穿2：那些活出自己的女人》收錄15篇傳奇女性的故事。點圖可放大。（圖／大辣出版）

記者林育綾／綜合報導

法國暢銷超過5萬本，《內褲外穿2》收錄15篇傳奇女性的故事，其中一篇提到「動物翻譯師」天寶‧葛蘭汀(Temple Grandin) 在小時候一度被當成「智商有問題」，長大後她發現能和動物心意相通，開始幫牛、牲畜等經濟動物發聲，一開始被當成瘋子，還被人潑血；不過後來伴隨她的科學研究，建立認證機制，吸引許多知名速食業者也跟隨，影響了整個世界！

大辣出版社以出版「大人的漫畫」聞名，今年初發行了《內褲外穿2：那些活出自己的女人》繁體中文版，由巴黎畫家潘妮洛普˙芭潔（Pénélope Bagieu）創作，被譽為是女力時代必讀！該書不但在法國暢銷超過5萬本，還翻譯成11種語言，除了在2019年獲得艾斯納獎（Eisner Award），2020還被改編為法國動畫影集。

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內容以漫畫呈現15篇傳奇女性的故事，這些改寫全球社會生活的姐妹們，包括阿富汗饒舌歌手、首位女太空人、印度土匪女王成為國會議員、火山學家、豔星女發明家、深入調查報導的記者⋯⋯等，她們大膽往前衝，從不放棄，而每個女人都改變了一點歷史。

▲天寶‧葛蘭汀（Temple Grandin）小時候被誤會智商有問題，不但被排擠、被退學，還差點被父親丟到療養院。點圖可放大。（圖／大辣出版）

其中天寶‧葛蘭汀（Temple Grandin）被譽為「動物翻譯師」，她因自閉症緣故，從小差點被誤判為遲緩兒，父親還罵過她是「智障」，認為她是問題兒童，一度想把她丟到精神療養院；而在求學過程，天寶也常被嘲笑或排擠，無奈她也分不出玄外之音，也因為過度敏感，會失控暴走，把自己撞得頭破血流，被學校退學。

好在母親的堅持下，不但不放棄天寶，她相信自己的女兒只是比較「不一樣」，但不比其她孩子笨；後來母親更果斷離婚，不斷替天寶尋覓適合受教育的環境。天寶後來到一位親戚家的牧場實習，發現自己對這些家畜有強烈的同理心。

▲天寶發現自己對動物有極高同理心，進而做相關研究，但一開始沒人理會，大家還罵她是瘋女人。（圖／大辣出版）

她開始做研究，關心這些被飼養的經濟動物們的福利，像是牛、羊、雞等，她發現很多牛的生活環境非常惡劣，受到的待遇也很殘酷，也很清楚什麼情況的飼養環境，可能會給這些動物帶來極大的焦慮、身心壓力。

但天寶提出的這些看法，一開始並不被人理會，因為在當時，沒有人珍惜且重視牲畜們的福利，大家罵她是「瘋女人」、「把畜牲當成人在講」，還曾被人潑了滿身血，像是把她當成女巫。

▲隨著天寶的影響力擴大，越來越多屠宰場需要獲得標章，大型速食業也要求肉品來源必須有「天寶認證」。點圖可放大（圖／大辣出版）

不過天寶對自己的想法和信念堅定不移，繼續做她的研究，也想出很多安撫動物的方法、畫出牧場的設計圖，儘管明白人不可能因此變成素食者，但她說，「難道不能至少讓這些動物活得比較有尊嚴嗎？只因為牠們本來就要死了，就必須這麼痛苦？」

她後來設計了一份相當嚴謹的檢測表，來量化動物的幸福指數，剛開始全美只有25%的屠宰場符合標準，但隨著天寶的影響力擴大，越來越多屠宰場需要獲得標章，甚至像大型連鎖速食公司為了贏得正面形象，也開始要求肉品來源必須擁有「天寶認證」；很快的，美國有半數經營者願意跟隨這個遊戲規則。