次世代疫苗打氣增「已接種83萬劑」　羅一鈞：我下週也要去打

▲莫德納次世代雙價疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內莫德納次世代疫苗從11日起放寬到18歲以上可以接種至今已經滿一週，根據指揮中心最新統計，目前次世代疫苗接種達83.3萬劑，打氣和開放前相較倍增。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，自己已經完成預約，下週就會按照時程去打疫苗，而次世代疫苗對於BA.5或者新興變異株都會有預防效果，鼓勵大家接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日起開打，首波兩階段開放至50歲以上民眾，並於10月11日擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前次世代疫苗累積接種83.3萬，庫存尚有約217萬劑，數量充足，還不需要啟動叫貨；另開放18歲以上民眾接種之後，打氣確實有增加，過去新冠疫苗一週接種約20萬劑，上週增加到46萬劑，

莊人祥說，他自己於上週二已經完成次世代疫苗接種，僅有接種部位局部疼痛，情況輕微，約兩天後就好了，目前也無特別異狀。

羅一鈞則表示，自己今天早上到台北市衛生局的疫苗預約系統完成預約，將於下週依照時程接種。羅本身有糖尿病，他也呼籲和他一樣有慢性病的年紀較輕或者中壯年都可以去接種，降低自己的感染風險和出現重症死亡機率。

羅一鈞說，由於現行已經開放到18歲以上，沒有慢性病的民眾也相當鼓勵接種次世代疫苗，特別是針對BA.5、新興變異株都會有預防效果。