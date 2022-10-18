採購高端疫苗遭批黑箱　莊人祥：會議均有錄音「保密期後公布合約」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

審計部揭露衛福部採購高端疫苗5大缺失，民眾黨團今（18）日上午召開記者會，呼籲監察院即刻介入調查。指揮中心發言人莊人祥下午祭出6點回應，重申保密期限與公文保存年限差別，更表示食藥署疫苗專案核准製造與輸入審查會議均有錄音，保密期後將公布合約。

有關外界針對高端COVID-19疫苗相關疑義，指揮中心再次重申如下：

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一、 外界所傳採購金額為不實推估，亦無所謂價差存在。

二、 逾期罰款已依合約規定於今(2022)年3月24日繳納完成。

三、 疫苗採購「公文保存年限」非「合約保密期限」，合約保密期限到後就可公開相關內容。

四、 食藥署所有疫苗專案核准製造及輸入(EUA)審查會議均有錄音。

五、 政府採購疫苗係以保障人民健康為最優先，故購買各廠牌且足量疫苗供民眾多元選擇，民眾可依需求擇合適疫苗廠牌，出國與否非唯一考量。

六、 隨全球COVID-19疫情逐漸趨緩，且邊境相關管制逐步放寬，國際間亦朝向入境不限疫苗方式開放，目前國人主要往來國家中，僅美國須完整接種疫苗才能入境，其他國家多採出示疫苗接種紀錄或檢驗結果擇一即可入境，或均無限制。針對某些國家尚未將高端疫苗列為認可名單一事，相關政府部門也會持續與各國協商溝通。

指揮中心強調，COVID-19疫苗採購皆接受立法院監督，並成立疫苗採購調閱專案小組供立法委員調閱，同時接受審計部及監察院之查核及監督。少數人士在無事實根據下，任意不實揣測，皆與事實不符。

▲澄清採購高端疫苗傳言。（圖／指揮中心提供）

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