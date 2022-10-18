疫情反彈？今本土+44846「較上週增8.4%」　莊人祥解釋原因

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增4萬4846例本土個案，與上週二相比增加8.4%，指揮中心發言人莊人祥解釋，上週二正逢連假結束首日，因此病例數較少，若以兩日平均數計算，上週平均數為4.6萬例，本週平均數為4.4萬例，降幅約4.3%，整體疫情還是在往下降。

指揮中心表示，今日新增之44,846例本土病例，為20,919例男性、23,908例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,920例)，臺中市(5,835例)，高雄市(5,375例)，臺北市(4,504例)，臺南市(3,902例)，桃園市(3,893例)，彰化縣(2,587例)，屏東縣(1,551例)，雲林縣(1,163例)，新竹縣(1,036例)，苗栗縣(996例)，嘉義縣(972例)，宜蘭縣(861例)，南投縣(849例)，新竹市(836例)，嘉義市(671例)，基隆市(633例)，花蓮縣(587例)，臺東縣(320例)，金門縣(185例)，澎湖縣(141例)，連江縣(29例)。

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▲10/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

週末口服抗病毒藥物開立都會在週二公佈數值中回補，領用人數也會創單週新高。醫療副組長羅一鈞表示，昨日口服藥物約領用9656人次，已低於前兩週高點，顯示疫情有緩降趨勢。除了口服藥物外，瑞德西韋庫存量仍有28天，目前會持續增購，讓庫存到年底無虞。

羅一鈞另表示，上週住宿機構篩檢陽性率略增，從1.1%上升到1.2%，但工作人員陽性率則與上週持平，落在1.1%，反映疫情處於高原期，才會有些許上下波動，目前機構篩檢措施會繼續維持。上週四大類住宿式服務機構總計增加1237名確診者，其中95人中重症、12人送醫，死亡與先前差不多，未見明顯增加或減少。

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