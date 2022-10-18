每日進帳1.6億！貴州茅台「市值10兆」超騰訊　成陸企第一

▲茅台酒是一種醬香型大麯白酒，是中國三大名酒「茅五劍」之一。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

貴州茅台最新公佈的業績報告顯示，今年年初至今盈利約444億元（人民幣，下同，約新台幣1970億元），平均每天賺進1.62億元。今年第三季茅台市值超過騰訊，登上中國企業第一名。

據《觀察者網》報導，「東方財富Choice數據」發布的《2022年三季度中國企業市值500強榜單》顯示，貴州茅台已經超過騰訊控股，成為今年三季度市值最高的企業，其總市值為2.35兆（約新台幣10.5兆）。阿里巴巴、工商銀行及建設銀行，依次名列三至五位。

貴州茅台發佈的三季報亦顯示，當期實現營收871.60億元，按年增長16.77%；實現淨利潤約444億元，按年增長19.14%。這是貴州茅台近三年的最好成績。

2021年前三季度，貴州茅台營收與淨利潤的年增速分別為11.05%與10.17%；2020年同期，其營收與淨利潤年增速分別為10.31%與11.07%。

報導指出，在市場看來，三季度的成績不乏可圈可點之處，例如白酒直銷佔比持續提升、數字化營銷平台「i茅台」收入超預期等。

廠家自營最大的好處是減少了中間價差、提高毛利率，增加利潤，而「i茅台」被視為貴州茅台推進渠道扁平化改革，擴大直營佔比的重大舉措。最新數據顯示，今年前三季度，茅台通過該平台實現酒類不含稅收入84.62億元。

對此消息，不少大陸網友表示擔憂，「一個酒廠市值第一，感覺不是好事」、「酒廠超過了科技企業，這很畸形」、「一家酒廠做到這個份上，硬通貨的能量不可小覷啊」。

▼ 最新的中國500強企業 。（圖／翻攝自微博）