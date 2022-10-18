快訊／今增44846例本土、33死　死者皆60歲以上

記者洪巧藍／台北報導

疫情持續高原期！中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增44846例本土個案，另增38例境外移入，確診個案中新增33例死亡，死亡個案皆為60歲以上長者，本身有慢性病相關疾病。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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至於縣市分布方面，以新北市7920例最多，接著依序是台中市5835例、高雄市5375例、台北市4504例、台南市3902例、桃園市3893例。今日也新增通報102例中重症，當中有69例中症、33例重症。

指揮中心表示，今日新增之44,846例本土病例，為20,919例男性、23,908例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,920例)，臺中市(5,835例)，高雄市(5,375例)，臺北市(4,504例)，臺南市(3,902例)，桃園市(3,893例)，彰化縣(2,587例)，屏東縣(1,551例)，雲林縣(1,163例)，新竹縣(1,036例)，苗栗縣(996例)，嘉義縣(972例)，宜蘭縣(861例)，南投縣(849例)，新竹市(836例)，嘉義市(671例)，基隆市(633例)，花蓮縣(587例)，臺東縣(320例)，金門縣(185例)，澎湖縣(141例)，連江縣(29例)。

▲10/18新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月15日，死亡日期介於10月8日至10月15日。

指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為21例男性、17例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自新加坡(3例)，印尼、德國及越南(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年9月18日至10月17日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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