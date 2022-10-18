曾文水庫拉警報！蓄水不到5成　黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

▲黃偉哲倡議「多找水」策略。（圖／記者台南市府提供，下同）



政治中心／台南報導

尼莎颱風週末帶來豪大雨，雙北紛紛傳出災情的同時，南台灣天氣卻豔陽高照。雖然此次颱風沒有在中南部肆虐，但台南的曾文水庫已經開始出現蓄水警訊，今年入秋後水位持續下降，目前蓄水率不到5成。

為避免台南主要的農業與半導體產業面臨大量缺水窘境，台南市長黃偉哲倡議的「多找水」策略，以多元管道向民間穩定供水，目前已見績效，特別是回收污水變淨水部分。

台南市政府水利局表示，2021年的台南曾遭遇56年來最嚴重的乾旱，但當年的文旦與芒果卻大出，台積電的五奈米晶圓生產也沒收到影響，關鍵就在於市府已經整合7座水資源中心，將市區民宅的污水接管到水資中心，淨化成每日16,750噸的「放流水」，讓每滴水至少使用2次。

水利局表示，所謂的「放流水」指的是污水淨化到可以放流回河川的法定標準，平時目的是改善水質環境，但在旱季時，就有多功能的用途。包括公共工程周遭的道路灑水、公園綠地澆灌，也可運用為鍋爐的冷卻用水，以及救火消防的用水，只要不是接觸人體，放流水的運用範圍相當廣泛。

黃偉哲自上任開始，就要求水利局免費提供市民取用放流水，並在每座水資中心都設置閥件設備，以方便民眾取用。另外，公務機關也擴大使用放流水，包括廁所沖洗、車船體清洗、工地抑制揚塵，以落實「1滴水用2次」的目標，同時為機關用水節省公帑。

水利局指出，台南的部分放流水也會進入再生水廠，近一步淨化成高科技廠商所需的製程用水。由於再生水的水質要求比放流水更嚴格，例如，從安平再生水廠到南科的配水池，去除尿素污染物的能力必須達5ppb等級(10億分之5濃度值)，並且要穩定供應達超純水等級的製程用水，才能讓半導體製造過程中不受任何影響。

水利局預計，今年底可每日供再生水18,000噸(CMD)，其中安平再生水廠每日供10,000噸、永康再生水廠每日供8,000噸，仁德再生水廠則於今年10月辦理再生水廠採購評選作業，預計到2024年，台南市每日將可供應達6.3萬噸再生水，滿足台南產業需求也提升水資源的循環利用；而安平等7座水資源回收中心也會免費提供每日16,750噸放流水，希望民眾可以多加使用。