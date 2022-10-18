在我管區鬧什麼！員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

▲信義區夜店打死人現場錄影。（影／網友提供，請勿隨意轉載）

記者陳韻如／綜合報導

台北市信義分局員警薛貞國2014年9月14日凌晨到信義區夜店關切聚眾事件，卻因為一句，「在我管區鬧什麼」，遭到60多人分別徒手，或拿起棍、棒、紅龍柱圍毆，打到他頭部粉碎性骨折慘死，畫面曝光後震驚社會。事主曾威豪、劉芯彤事後被判刑8年定讞，並於今（18）日入監服刑，兩人今日憔悴模樣，對比過去模樣，可說是狠勁全失。

這起震驚社會的案件發生在2014年9月13日凌晨，當時曾威豪帶著劉芯彤到當時的台北市信義區SPARK夜店消費，卻在過程桌與鄰桌客人發生衝突，而遭到安管人員趕出夜店，曾威豪因此心生不滿，並要友人蕭叡鴻幫忙撂人討回面子。

▲信義夜店殺警案，「中山聯盟」成員群毆信義分局刑警薛貞國。(圖／記者楊佩琪翻攝）

蕭叡鴻就透過LINE「中山好青年」群組或電話聯絡等方式，糾集70多人，在13日深夜，分別到大佳河濱公園，或直接前往夜店大樓會合，隔天凌晨1點多，曾威豪、劉芯彤、蕭叡鴻等人就在夜店大廳櫃台嗆聲，要求找前一天給曾威豪難看的安管出來，雙方因此爆發2次衝突，期間劉芯彤曾指著1名安管說，「你昨晚也在，為什麼說你不在」，導致這名安管被踹倒地。

幾分鐘後，休假中的信義分局偵查佐薛貞國得到消息，前往現場了解狀況，薛暴怒，「在我管區鬧什麼」、「衝三小」，並朝曾威豪方向起腳，曾則做出揮手動作，引爆第3波、也是最激烈的一場衝突，現場60多人分別徒手，或拿起棍、棒、紅龍柱，朝著薛警、安管人員猛打，在短短2分多鐘的時間內，薛警倒地不起，眾人才散去。

案發當時影片事後曝光，影片中，大批人馬手持各種武器發了瘋似的朝薛警攻擊，圍觀者見狀不禁發出，「哇靠」、「誇張」、「Oh shit」等呼聲。薛警倒地後被緊急送醫救治，但仍因頭部粉碎性骨折宣告不治。

▲信義分局偵查佐薛貞國當天到場後慘遭眾人圍毆致死。（圖／資料照）

警方事後成立專案小組，將曾威豪、劉芯彤等人逮捕後，由檢察官依殺人等罪陸續起訴72人，另移送4名少年由法官裁定保護管束後，除1人因死亡公訴不受理外，包括稱為殺警案總司令的主嫌蕭叡鴻等，絕大部分被告先前已判刑定讞入監。

而曾威豪、劉芯彤等9名被告，仍因堅稱不知受害人是警察，以及在場並未動手等理由上訴，經高院更一審判處曾、劉各徒刑8年，另外葉品成10年6月、王思凱10年、樊豪7年6月、張繼誠7年6月、劉瀚陽7年2月、王俊傑7年2月、張昱謙7年7人各被判處7年，最高法院10月5日駁回上訴確定，並通知北檢啟動防逃機制，檢察官18日傳喚曾、劉等9人到案執行。

▲▼曾威豪、劉芯彤今入獄服刑，上銬畫面曝光 。（圖／記者劉昌松攝）

曾威豪、劉芯彤今天一早憔悴現身北檢，而稍早兩人上銬被帶上囚車的畫面也隨之曝光。不過，畫面中兩人對於在場記者詢問，全程不發一語，快步坐上囚車，展開兩人的牢獄人生。