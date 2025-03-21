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台中男遭刺胸奪命「傷口10公分」　姊悲：怎麼1刀就讓他死了

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳男昨晚酒後，向周姓男子嗆聲，導致周男不滿持刀殺人，當場倒地喪命，陳男姊姊說，看了弟弟的傷口長達10公分，傷口處皮開肉綻，悲傷地說「刀子一看就很長，打人就算了，你卻一刀讓他死了」。

▲龍井一名男子胸腹被刺1刀致死的恐怖畫面曝光。（圖／民眾提供）

事發在龍井區，昨（20日）20時許，陳姓男子在家飲酒後，向在住院附近訪友的周男叫囂，周男不爽竟持30公分開山刀刺向陳男心臟，陳男往住家方向走了一段路後倒地死亡。陳母原先不曉得什麼原因，還上前一同關心，要幫忙打119。不料，赫然發現男子所穿衣服很眼熟，竟然就是自己兒子。

▲台中男遭刺胸奪命傷口10公分！親姊悲：一刀就讓他死了。（圖／記者許權毅攝）

▲▼檢警今日下午對陳男遺體進行電腦斷層掃描，陳姊透露，弟弟傷口長達10公分。（圖／記者許權毅攝）

▲台中男遭刺胸奪命傷口10公分！親姊悲：一刀就讓他死了。（圖／記者許權毅攝）

檢警今日上午相驗後，下午又再度進行電腦斷層攝影。陳姊說，昨晚晚上下班回來，弟弟拿了20元要去買涼的，結果卻是媽媽突然跑回來，跟弟弟的小孩說「你爸被殺了！都是血」結果到院後，醫生說他到院前就已經死亡。

陳姊說，不曉得兇手周男是誰，看了監視器，也沒有看到臉部，因為畫面暗暗的，只看到一個人衝出來，就拿刀推倒他，再刺他、踹他，就轉頭回去，弟弟要往家裡方向走，結果倒地。

當時，陳母正在同條巷子跟人聊天，準備回家時，發現巷子裡都是鮮血，有人又大喊「那裡倒一個人！」陳母上前，心想若是其他人也要幫忙報案，結果發現衣著是兒子的，一看就發現是兒子。

至於周嫌動機是什麼？陳姊說，警方也沒有說什麼動機，只有跟我們做筆錄，平時也沒有跟人結怨，弟弟平時就打零工，沒有工作就在家裡幫忙照顧孫女，偶爾喝酒。

陳姊悲痛說，「（兇手）你打他又算了，卻一刀就殺死他，一刀就讓他死，剛剛看過弟弟遺體，傷口至少10公分，對應到兇嫌用的刀蠻長的，弟弟傷口處都直接打開」。

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