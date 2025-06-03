驚悚兇殺現場曝！5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區青年二路今（3日）發生1死2傷兇殺案！5男1女在住處內喝酒聊天，沒想到2派人馬疑似為了20歲的王姓女子打破醋醰爆發激烈口角，進而演變成全武行。混亂中，23歲吳姓男子持折疊刀猛刺朝26歲許姓男子，許男當場倒臥血泊，送醫宣告不治。而行兇的吳男自己也在衝突中搞到手指骨折，稍早，驚悚兇殺現場曝光。

▲被殺的許姓男子（箭頭）躺在地上滿鮮血，王姓女子（紅圈）在旁邊哭泣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

整起事件發生在今天上午10點左右，苓雅分局接獲報案，稱青年二路有戶民宅發生打架糾紛，快派人來！警方火速趕抵現場，發現屋內一片混亂，已有3人受傷。一名男子滿身是血就躺在地上，而現場的人拚命說要救護車，一名女子情緒激動失控大哭，而另外一名男子則是喊著「呼吸啊」！不過滿身是血的男子送醫後不治。

▲涉嫌殺人的吳姓男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起命案發生原因，據初步了解，當時26歲許男找了2名友人，分別是30歲鄭男與26歲蔡男，一同到20歲王姓女子家中作客聊天。但屋內早已有另一派人馬，也就是24歲李男與23歲吳男在場。五男一女共處一室喝酒，沒想到喝酒過程當中，雙方人馬爆發口角。

衝突過程中，吳男情緒失控，抓起屋內一把小型折疊刀就往許男身上捅，造成許男腹部和背部嚴重刀傷，屋主王女見狀嚇得趕緊上前勸阻，也被另一名李姓男子持刀砍傷手部，當場濺血。行兇的吳男在這場混亂中，自己的手指也因而骨折，與王女雙雙被送醫治療，所幸兩人都沒有生命危險。

警方目前已將行兇的吳姓嫌犯及助陣的李姓嫌犯當場逮捕，後續將依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將進一步釐清整起衝突的詳細原因。