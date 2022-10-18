黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」　她突聊到死與生

▲前立委黃義交、何麗玲。（圖／翻攝自臉書／何麗玲）



網搜小組／劉維榛報導

69歲前立委黃義交昨（17）日墜樓身亡，友人悲痛吐露，他與名媛何麗玲分手情傷很大，不料最近選舉翻出他過去與周玉蔻的三角戀緋聞，可能再度他誘發憂鬱症而想不開。噩耗曝光後，周玉蔻的臉書也隨即被灌爆，「黃義交沒了」、「黃先生走了...該放下了」。

黃義交昨日晚間自北市內湖住處墜落，送往三軍總醫院搶救後不治，但現場並未發現遺書，全案尚需釐清。白冰冰半夜也悲痛悼念，接著透露黃義交的親友說法，「他今天特地傳簡訊，請親友多多照顧、多連繫他的女兒。」該名親友直到事件發生後，才意會過來，「這是一種交代。」

此外，一位曾幫助黃義交5連霸立委的友人透露，黃義交是很介意外界看法、評論的人，推測可能因為過往的緋聞造成心理壓力，才會誘發憂鬱症，友人也驚訝的表示「黃義交過往都沒有尋短的念頭，沒想到這麼極端。」

事實上，黃義交過去與周玉蔻、何麗玲的三角戀情一度轟動全台。他與周玉蔻交往情間，周聲稱曾為了黃義交墮胎，不過當時黃義交劈腿名媛何麗玲。一直到1998年，周玉蔻與何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，偷聽黃義交跟何麗玲的對話。

▲黃義交逝世，周玉蔻噤聲。（圖／記者屠惠剛攝）



當時，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交。然而，在事件爆發之後，黃義交跟何麗玲卻公開情侶身份，只是何麗玲後來跟企業二代激吻被媒體拍到，兩人戀情也沒了下文。

黃義交猝逝消息傳開後，周玉蔻臉書也遭到網友灌爆，「黃先生走了...該放下了」、「蔻蔻加油！好好愛自己～所有的傷痛都已過去！無愧於人」、「希望黃義交在地獄安息」、「畢竟是愛過一場，臉書應致哀吧」、「黃義交墜樓R.I.P.」、「黃義交過世了，此時應該沈默些」。

而周玉蔻臉書今日最新貼中，是PO出節目《新聞放鞭炮》找來網紅劉宇聊起「藍營十美造勢號稱三萬人？椅子精算師 四叉貓現場算給你看」的話題。節目中，周玉蔻也說起，面對網民羞辱、媒體大篇幅報導，「Who cares？我開心可以罵回去，不開心就沒看到...要活出人生的一口氣，活得理直氣壯」、「有錯誤修正就好，人生有這麼難嗎？但也有這麼簡單嗎」、「其實生與死是一件很簡單的事...那是很大的痛苦，也是得很大的錘鍊」。

▼網友灌爆臉書。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

