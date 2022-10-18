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才說要跟黃義交聚聚！　邱毅聞十年好友墜樓噩耗：能懂他的蒼涼心情

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝黃義交臉書）

▲前立委黃義交。（圖／翻攝黃義交臉書）

記者皮心瑀／台北報導

現年69歲的親民黨前立委黃義交17日晚間墜樓，被送往三軍總醫院搶救最終仍不治，與他有10年交情的國民黨前立委邱毅哀嘆，前幾天與同黨前立委高資敏相約吃飯，席間還談起黃義交，説要找時間大家聚聚，沒想到還未約成，黃義交便撒手人寰，對於他的離世，「設身處地，我很能體會黃義交的蒼涼心情」。

邱毅表示，黃義交在立法院議場的座位是在他隔壁，兩人做鄰居、好友、同事，長達10年之久。他是台灣政壇的第一帥哥，為人敦厚，處事圓融，尤其受女性愛慕，但也常因女性惹禍，後來轉換跑道，當選立法委員，即便黃義交離開立法院，他們還常通電話聯繫，相約見面。

邱毅遺憾指出，近幾年因為避開台灣媒體的邀訪，不再接聽手機電話，才與黃義交斷了連絡。數週前，已旅居美國的老同事高資敏回台北，相約吃飯，才説要找時間跟大家聚聚，沒想到還未約成，黃義交便遠赴天國。

邱毅說，有媒體報導稱黃義交一人獨居，似為抑鬱症所困擾，近年台北政壇紛擾不斷，周玉蔻的風波再起，可能又有很多媒體干擾他，打亂他安寧的晚年生活，才有了厭世情緒，而最近幾年，好友同事，一個個離開人世，越來越覺得與現在社會格格不入，慢慢地都自我隔離，不想與人交往，「設身處地，我很能體會黃義交的蒼涼心情」，知道他走了，心裡很痛，為他痛，也為自己痛，總之希望好友能一路好走。

黃義交1998年時以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，自此開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為親民黨主席宋楚瑜的心腹大將。

在2002年及2005年時，黃義交都披「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進台中市府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭。

此外，黃義交過去也曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人等職。

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